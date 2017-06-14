На Кубке Конфедераций мы увидим обновленную и молодую Сборную Германии. Чего ждать от этого универсала?

фото Laliga.am

До Кубка Конфедераций остается три дня. Все обсуждают‚ кто же является фаворитом турнира? Португалия с Криштиану Роналду в великолепной форме‚ Чили с Санчесом грозная сила‚ Мексика очень крепкий орешек. Другие сборные также достойны внимания и при нынешних раскладах кто-то может «выстрелить». Здесь, конечно, нужно ориентироваться по ходу турнира‚ но‚ кажется‚ назвав фаворитом – все забыли о Германии!

Еще месяц назад Йоахим Лев заявил‚ что на турнире намерен проверить молодежь‚ а основным игрокам нужно отдохнуть‚ перед сезоном Чемпионата Мира. Лев рассматривает Кубок Кофедераций, как очень важный элемент подготовки к турниру. Немцы максималисты и мотивация у команды точно будет. Правда‚ стоит отметить‚ в составе есть победители Кубка Мира‚ такие как Мустафи‚ Дракслер‚ Гинтер. Но и немецкая молодежь сплошь и рядом звездная. Вратари Лено и тер Штеген‚ полузащитники Джан и Горетцка‚ вместе с уже упомянутым «ветераном» Дракслером. Да‚ нападение‚ конечно не такое звездное – Вагнер‚ Вернер и Юнес. Эта молодежь будет грызть землю‚ ради того‚ чтобы забронировать себе место в составе на Чемпионате Мира. До главного турнира четырехлетия еще год и за это время можно получить травму‚ блекло отыграть в клубе и многое другое‚ но зная Лева‚ можно с утверждением говорить‚ что‚ те кто ярко проявит себя на Кубке Конфедераций‚ получит вызов на Кубок Мира.

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Это будет не мощный внедорожник Амарок‚ у этого состава‚ конечно‚ много недостатков – несыгранность‚ неопытность‚ сумбур и не такая мощная уверенность в себе‚ как у той команды 14-го года. Это больше этакий универсал Гольф с большими плюсами – очень юркий‚ маневренный и быстрый‚ с тренером‚ который умеет внедрить и настроить молодежь на нужный лад.

Котировки букмекеров‚ кстати‚ говорят о Германии‚ как о главном претенденте на победу – 2.20

Эти цифры выглядят слишком «громкими»‚ но в любом случае – это будет одна из самых интересных сборных Бундесманшафт за последние лет этак двадцать!