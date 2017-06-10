Зачем мы провожаем Головина в Англию???

Комментарий появившейся в СМИ информации о возможном переходе Головина в «Арсенал» из Англии.

Головина сватают в «Арсенал», да не в какой-нибудь «Арсенал», а в Лондонский, тот самый, который завершил сезон на пятом месте в Английской Премьер-Лиги!

С одной стороны, очень приятно, что команды уровня «Арсенал» проявляют интерес к молодым российским игрокам. Для нас, прямо скажем, это удивительно. Ведь футболистов с российским паспортом, играющих (именно играющих!) за границей можно пересчитать по пальцам! А тут интерес со сторону «Арсенала»! Льстит! Не скроем!

Безусловно, Александр очень сильный футболист, с хорошими перспективами. У него есть все необходимые качества для того, чтобы заиграть в Европе, по крайней мере, попробовать составить конкуренцию основе «Арсенала». Но мне кажется, Головину рано думать об Англии. По большому счету, он всего лишь первый год, как твердо стал полноценным игроком основного состава ЦСКА. И ему еще много предстоит доказать именно в России.

По поводу появившейся информации о возможном переходе Головина в Лондовский «Арсенал» выражу смелое мнение о том, что, скорее всего, эта информация появилась на основе того, что в Англию поехал Леонид Слуцкий... Посмотрим, насколько эта информация окажется правдивой. Но...

Сегодня Головин напоминает мне Алана Дзагоева на пике взлете его карьеры. Думаю, Александру нужно брать пример с Алана. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Другими словами, лучше ИГРАТЬ в ЦСКА, чем СИДЕТЬ НА СКАМЕЙКЕ ЗАПАСНЫХ в «АРСЕНАЛЕ»!!!