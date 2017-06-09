Старый друг лучше новых двух.

Курбан Бердыев,теперь официально,новый главный тренер «Рубина».Снова.Получится ли у одного из самых уважаемых тренеров войти в одну и ту же реку дважды?

В «золотые» времена «Рубин» играл прагматично ,чтобы вы понимали это как «Манчестер Юнайтед» в прошедшей Лиге Европы с «Андерлехтом»,то есть от соперника и результата(ов).Тогда казанцы были конкурентоспособны и выглядели умнее своих соперников. Они и в этом сезоне составляли конкуренцию, но позиции были не для пьедестала. Перед началом сезона 2011-2012 Курбан Бекиевич сделал заявление:»Мы будем играть в атакующий футбол!»Поменяв стиль игры не только основной команды, но и детско-юношеской. Былой славы не достигли,6 место в двух сезонах последующих, а в последнем(2013-2014 Бердыева уволили)и вовсе 11. Но тот сезон главный тренер отработал ровно на половину. Поэтому «Ростов» играл по шаблону чемпионского «Рубина»,но, возможно, Бердыев так и не сделал шаг вперед в плане атакующей стратегии.





А что в этом стыдного? Результат есть? Несомненно. Все довольны, все прекрасно! Изголодавшийся по содержательному и умному футболу Ростов-на-Дону заполнял стадион... Переживаний о том каким теперь будет «Рубин»совершенно нет. Беспокоит судьба «Ростова».Тревожно за донской клуб, ведь почти ежедневно мы видим в сводке новостей подтверждение об уходе футболистов в разные столицы страны.

Каким стал «Ростов» под руководством Бердыева мы знаем, каким он станет после него? С выводами спешить не будем, ведь и без Бердыева «Ростов» выигрывал Кубок России,если что.

Что ждет Казань от своего Бердыева?На столетие республики снова золотые медали, как это было на 50 летие клуба.Уверенность в том, что магия Курбана царит везде и всюду ,что абсолютно с любым клубом он способен дать результат– приятная характеристика, но имеющая обратную сторону. С чего ,господа, вы так решили? Почему вы уверены, что будет 100% результат? А яркая игра команды? Лучше вспомним последний сезон Курбана Бекиевича в «Рубине»

Насытившись чемпионством, ежегодными еврокубками зрителям такой фубол нравиться перестал. Посещаемость падает, а аншлаги только на «топ» матчи. Видите ли, не интересен им такой футбол.Но именно такой игрой была обыграна «Барселона»,и именно такой игрой 2 года подряд «Рубин»дома в еврокубках не проигрывал. Об этом многие забывают. После «Интера» и «Барселоны» болельщику стало не интересно смотреть на «Бетис» или «Твенте».Новый тактический атакующий ход не сработал, президент республики обещает всех футболистов выгнать и всех уволить.»Шеф!все пропало!» При этом обвиняя в «темных делах» Курбана Бердыева. Ругали за провальные трансферные компании и еще очень долго припоминали бразильца Карлоса Эдуардо. За Ральфа ругали, за Мавингу и много кого. Но забыли про Рыжикова, Наваса, Нобоа, Еременко и Натхо. Не мил стал нынешний «муж» пошли искать другого.

Решили смену курса на молодых произвести-не понравилось.Деньги не пожалели, звезд купили и тренера пригласили– не сошлось .

В чем парадокс? Получается, выгнав с позором вчера, сегодня владельцы готовы отказаться от всех своих обвинений?

1) трансферной политики

2)развитие молодежи в интернат школе

3)стиля игры

На своем горьком опыте клуб из Татарстана убедился, что не так легко выпустить молодой резерв и быть конкурентноспособными. А правда ли «Рубин» делал ставку на воспитанников? Легко ли вспомнить хоть одну фамилию (кроме Набиуллина) кто является выпускником академии? Вообще был ли курс на омоложение?! Думаю нет, по одной причине – «Рубин» старался выезжать на тех кто есть. Билялетдинов работал с тем материалом спортсменов, что у него имеется! Никто Сонга и Лестьенна покупать не собирался. И из-за этого обидно за Рината Саяровича, отработав честные два года,на футболистах не самого лучшего уровня, шанса поработать с более классными не предоставили.

Уж говорить о последнем сезоне совершенно не хочется.Он очень свеж в памяти.За него стыдно ,как бывает стыдно за какой-нибудь поступок, который напоминает о себе по ночам.Курбана болельщик любил всегда и в плохие дни, всегда хотел видеть Бердыева у руля своего клуба. Наш чемпионат становится похожим на английский в одном-очень интересное сражение тренеров:Манчини,Каррера,Бердыев,Гоначаренко.