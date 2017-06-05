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    Почему «Спартак» выиграет чемпионат снова

    5 июня 2017
    Начиная с сезона 2001\2002 лионский «Олимпик» установил во Франции тотальную гегемонию, выиграв семь титулов чемпиона кряду. Объясняем, почему подобное может случиться в России, и сделать это может только одна команда — «Спартак».

    «Спартак» на протяжении шестнадцати лет не видел титула, и в этом контексте, конечно, победа в чемпионате рассматривается, как явление необычное, может даже сенсационное. Но то, с какой рутинной уверенностью «Спартак» это сделал, отметает все мысли о какой-либо сенсации. Да, был провал в Ростове-на-Дону, но не стоит забывать, что «Ростов» больше двух лет не проигрывает в родном городе. Поражения от «Уфы» и «Крыльев» — события сугубо сенсационные, а встреча последнего тура (о котором так любят потрещать ненавистники красно-белых) носила для «Спартака» характер товарищеской. В основном же, соперники отправлялись в нокаут с одного-двух дежурных ударов – 69 очков и итоговая победа в чемпионате. Минимальное количество крупных побед, а так же отсутствие нервных игр, когда победа или ничья висит на волоске – только доказывает класс «Спартака»: практически каждые три очка были взяты, как конфеты со стола.

    Уровень, который показала команда Массимо Карреры – это не уровень российского футбола, это было намного выше. Может ли все перевернуться за пару месяцев каникул? Вряд ли. Невозможно представить, чтобы в следующем сезоне «Спартак» мог бы терять очки с хоккеистами из Хабаровска, тонущими «Ростовом» и «Локомотивом», аморфными «Амкарами» и «Тереками» и другими пародиями на футбольные клубы. Уровень российского футбола давно пробил дно, московский «Спартак» же подобно эффекту экспандирования вытянулся еще выше.

    А как же конкуренты, спросите вы? Где же «ЦСКА» и «Зенит»? Ответ очень простой. В то время, как «Спартак» нашел свою игру – конкуренты ее потеряли. Одни еще качаются по траектории заданной Слуцким: проблемы с бюджетом, разобранный состав. Совсем не будет удивительным, если уже через полгода на место Гончаренко придет другой тренер, а за ним и следующий…

    «Зенит» же напрочь забыл о футболе: бесконечная сага со стадионом, каждое потерянное очко или не забитый гол – «виноват судья», теперь возникшие из ниоткуда Сарсания и Фурсенко, приглашение Манчини, идея нового гимна клуба. Нет, эти ребята будут биться за Ленинградскую область с «Тосно», но никак не с московским красно-белым гигантом. А это значит, что Россия в ближайшие несколько лет может быть порабощена итальянским патрицием и его армией гладиаторов.

    Рейтинг: 4.5 Голосов: 10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      vayka 6 июня 2017, 20:07

      Федун стал намного опытнее

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 6 июня 2017, 15:26

      Конечно можно согласиться с долгожданным чемпионством Спартака,рано или поздно это событие всё равно должно было произойти ,ведь в команду "вбухивается" каждый сезон приличные средства .Лишь" Зенит" " могёт" потягаться с финансовыми возможностями по трансферам со" спартачами". ЦСКА и отчасти Краснодар где-то рядом ,ЛОКО с Рубином "пыжатся" но что- то не идёт, ну а остальные со слов автора "аморфные " и "парадийные",и якобы Спартаку опять светит чемпионство.С этим можно согласиться, но думается рановато и глуповато так рассуждать, и не уважать все остальные команды. .Предсказать не сложно кто поборется за трофей чемпиона, а вот кто станет,здесь не много по сложней.А уровень игры Спартака не столь высок,как и уровень всего чемпионата.Он у нас вообщем-то не зрелищный и "порой тягомотный" ,но интересен" сюжетами", судейством,всякими около футбольными событиями и футбольными комментариями.Ну а успех Спартака заложили терпиливый магнат, новый тренер, "улыбающеяся фортуна", "доброе"судейство , "сумашедшая"самоотдача на поле футболистов , классный футболист Фернандо и от мощнейшая поддержке лучших фанатов.Будет ли всё на следущий сезон по-живём увидим. Хотелось бы пожелать Спартаку, как выразился автор статьи, по-больше взять конфет с европейского стола,т.е удачно выступить в ЛЧ

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