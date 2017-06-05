Почему «Спартак» выиграет чемпионат снова

Начиная с сезона 2001\2002 лионский «Олимпик» установил во Франции тотальную гегемонию, выиграв семь титулов чемпиона кряду. Объясняем, почему подобное может случиться в России, и сделать это может только одна команда — «Спартак».

«Спартак» на протяжении шестнадцати лет не видел титула, и в этом контексте, конечно, победа в чемпионате рассматривается, как явление необычное, может даже сенсационное. Но то, с какой рутинной уверенностью «Спартак» это сделал, отметает все мысли о какой-либо сенсации. Да, был провал в Ростове-на-Дону, но не стоит забывать, что «Ростов» больше двух лет не проигрывает в родном городе. Поражения от «Уфы» и «Крыльев» — события сугубо сенсационные, а встреча последнего тура (о котором так любят потрещать ненавистники красно-белых) носила для «Спартака» характер товарищеской. В основном же, соперники отправлялись в нокаут с одного-двух дежурных ударов – 69 очков и итоговая победа в чемпионате. Минимальное количество крупных побед, а так же отсутствие нервных игр, когда победа или ничья висит на волоске – только доказывает класс «Спартака»: практически каждые три очка были взяты, как конфеты со стола.

Уровень, который показала команда Массимо Карреры – это не уровень российского футбола, это было намного выше. Может ли все перевернуться за пару месяцев каникул? Вряд ли. Невозможно представить, чтобы в следующем сезоне «Спартак» мог бы терять очки с хоккеистами из Хабаровска, тонущими «Ростовом» и «Локомотивом», аморфными «Амкарами» и «Тереками» и другими пародиями на футбольные клубы. Уровень российского футбола давно пробил дно, московский «Спартак» же подобно эффекту экспандирования вытянулся еще выше.

А как же конкуренты, спросите вы? Где же «ЦСКА» и «Зенит»? Ответ очень простой. В то время, как «Спартак» нашел свою игру – конкуренты ее потеряли. Одни еще качаются по траектории заданной Слуцким: проблемы с бюджетом, разобранный состав. Совсем не будет удивительным, если уже через полгода на место Гончаренко придет другой тренер, а за ним и следующий…

«Зенит» же напрочь забыл о футболе: бесконечная сага со стадионом, каждое потерянное очко или не забитый гол – «виноват судья», теперь возникшие из ниоткуда Сарсания и Фурсенко, приглашение Манчини, идея нового гимна клуба. Нет, эти ребята будут биться за Ленинградскую область с «Тосно», но никак не с московским красно-белым гигантом. А это значит, что Россия в ближайшие несколько лет может быть порабощена итальянским патрицием и его армией гладиаторов.