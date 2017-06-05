Агрессивная кампания или икра по-федуновски!

Трансферная политика Зенита

По утверждениям новых управленцев футбольного клуба Зенит, мы находимся в ожидании мощной и агрессивной трансферной политики клуба этим летом. На уровне слухов звучат такие мощные фамилии, как Джеко, Балотелли, Брозович, Белотти, Мурильо и др. Все ждут покупок почти на сто миллионов долларов.......но

вчера Зенит начал свою трансферную кампанию. И кого же мы видим? Нобоа! а также на этой неделе к Зениту присоединятся Канунников и Терентьев!

Хочется спросить – неужели это агрессия на рынке? Вопросов бы не было, если бы не было таких заявлений, ведь эти три трансфера намного лучше прошлосезонных. По сравнению с Цаллаговым и Молло это просто чернейшая икрища!

Но нам ведь обещали крутые трансферы. Зенит подписывает 32-х летнего Нобоа на три года. Да! уходит Данни, но куда девать Эрнани, Гарсию, Юсупова, Маурисио, Жулиано? У Зенита очень много игроков, которые не соответствуют амбициям клуба и с ними надо прощаться. Но сделать это будет очень непросто, мало кто согласится отказаться от своей «вкусной» зарплаты(все мы помним Бухарова, который просидел на лавке от звонка до звонка). Канунников, если на место Кокорина, то это прекрасно, но сажать на лавку футболиста с его зарплатой уже перебор. Терентьев, конечно, парень универсальный и может сыграть лотераля на обоих флангов, тем более Анюков, Жирков уже старички, а Смольников постоянно болеет, да и лимит душит. Но для Лиги Чемпионов, которую к слову Сергей Александрович собрался выиграть, как-то хлипенько.

Конечно, возвращение своих воспитанников в родные пеннаты – отличный имиджевый ход, так сказать заигрывание с «виражом», но не то усиление и не под те задачи. Да и Нобоа, все-таки, бердыевский игрок и сможет ли он показать, хоть что-то при другом тренере, на закате карьеры, очень большой вопрос.

Вообщем, пока все выглядит, как икра от Федуна, которой он кормил болельщиков Спартака до прошедшего сезона.

Чтож, как говорится будем посмотреть, что еще такого эдакого нам предложит триумвират Фурсенко – Сарсания – Манчини!