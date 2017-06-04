Дзюба – это что такое? Тренеришка, допинг, власть или стремление попасть в состав?

Версии того, почему Дзюба покинул сборную России.

Артем Дзюба тайно для журналистов покинул расположение сборной России. И это вызвало большой резонанс, ведь впереди такой турнир, как Кубок Конфедераций. После Евро Артем сыграл лишь один матч в сборной Черчесова против Коста-Рики. Семь раз за это время он вызывался в сборную и шесть из них он отказывался, ссылаясь на травмы. Но после игр сборной с Дзюбой происходило «чудо» и он, как ни в чем не бывало, феерил за Зенит по 80-90 минут в каждом матче.

«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба», – это оффициальное заявление главного врача сборной Безуглова.

Странно как-то получается – не находите?

По моему скромному мнению есть четыре версии того, почему Дзюба сбежал из сборной:

1. «Тренеришка»

Ни для кого не секрет, что Артем является главным балагуром и шутником команды, а вот Станислав Саламович напортив очень серьезный человек. У Черчесова были конфликты во всех российских командах, которые он тренировал(Титов, Пеев, Денисов и др.). Может Артем не выдержал серьезность обстановки и сорвалось с его уст, что-то вроде «тренеришка».

2. Допинг

На эту версию наталкивает еще и то, как быстро «нарисовался» в Австрии на велосипеде господин Мутко. Ну и конечно, же давно витают слухи об игроках ЦСКА или Ростова. Если мы попадемся на допинге, то ЧМ может проехать мимо. Ведь мы можем только догадываться на каких таких уколах играл Артем.

3. Власть

Недавно в интервью на сборах Дзюба прокомментировал слова нашего премьера о том, что нужно заменить наших футболистов на роботов. «Дмитрий Анатольевич шутник,»– сказал Дзюба. Может эти слова сильно не понравились Медведеву?

4. Стремление попасть в состав

Может все, конечно, намного проще. Когда Артем услышал, какие монстры могут прийти в Зенит, решил не усугублять травму, чтобы на сборах во всей красе предстать перед Манчини. Согласитесь, когда слышите про Джеко, Балотелли или Белотти, хочешь не хочешь, а нервничать начнешь. Тем более зная о максимализме Дзюбы, врятли он захочет выигрывать титулы (именно за этим он и пришел в Зенит) «полируя» лавку.

Вообщем на мой взгляд одна из версий правдива. Но у Вас ведь свое мнение на сей счет!