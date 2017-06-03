Барселона лидериует в списке самых результативных команд Европы

Барселона обошла Реал в списке самых результативных команд Европы

Каталонская Барселона забила 3 гола в финальном матче Кубка Испании против Алавеса и возглавила список самых результативных команд топ-5 лиг Европы.

В составе Барселоны голами отметились Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер. Таким образом, Барселона забила 171 гол во всех турнирах. Этот показатель является лучшим среди команд топ-5 лиг Европы.

Отметим, что на счету Реала 169 голов во всех турнирах. Однако мадридцы имеют возможность улучшить свой результат, ведь “сливочные“ еще сыграют против Ювентуса в финале Лиги чемпионов.