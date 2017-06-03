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    Барселона лидериует в списке самых результативных команд Европы

    3 июня 2017
    Барселона обошла Реал в списке самых результативных команд Европы

    Каталонская Барселона забила 3 гола в финальном матче Кубка Испании против Алавеса и возглавила список самых результативных команд топ-5 лиг Европы.

    В составе Барселоны голами отметились Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер. Таким образом, Барселона забила 171 гол во всех турнирах. Этот показатель является лучшим среди команд топ-5 лиг Европы.

    Отметим, что на счету Реала 169 голов во всех турнирах. Однако мадридцы имеют возможность улучшить свой результат, ведь “сливочные“ еще сыграют против Ювентуса в финале Лиги чемпионов.

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