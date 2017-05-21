Выжали максимум!

Подводим итоги сезона! Коротко, по фактам!

Поздравляю всех болельщиков ПФК ЦСКА с очередной победой любимой команды! Сегодня армейцами был повержен «Анжи». И эта победа не просто принесла команде очередные три очка, эта победа принесла армейцам путевку в Лигу Чемпионов, за выступление в которой команда заработает далеко не маленькие и далеко не лишние денежные средства. Сегодня мы были явно сильнее соперника, обновили новую форму, и закрепились на второй строчке (удержали позиции).

Подведем итоги сезона. Мы вторые! Конечно же, обидно, что уступили первое место, да тем более – принципиальному сопернику. Но, наверное, это – объективный результат, ведь мы впервые за много лет проиграли «Спартаку» две очные встречи!

На мой взгляд, на это были объективные причины. Не будем забывать, что команда пережила смену главного тренера. И кто бы, что не говорил, это не могло не сказаться на результатах. Гончаренко потребовалось время (пусть и минимальное, но так необходимое) для того, чтобы полноценно встать у руля команды. Переходный период (когда уже и Слуцкий знал, что уходит, и игроки тоже знали, когда команда как раз растеряла очки), на мой взгляд, стал определяющим.

Кроме того, история с Романом Еременко… В самом разгаре сезона мы потеряли, по сути, лидера команды. Пришлось быстро адаптироваться к данной ситуации, менять тактику… Ушел Муса… В связи с открытием нового стадиона команда осталась без существенных приобретений в нападении…

При таких обстоятельствах ЦСКА все таки сумел выстоять, команда сумела собраться и выжать, на мой взгляд, максимум из сложившейся ситуации! Мы смогли устоять перед обстоятельствами и не позволили «Зениту» догнать себя! Мы в Лиги Чемпионов, «Зенит» – в пролете!

Скажем прямо, этот сезон был очень не легким для ЦСКА. Но концовку сезона команда выдала, так сказать, жаркую: четыре победы с разгромным счетом в четырех последних матчах! Это радует!

Более того, ЦСКА пропустил меньше других команд, всего 15 голов, при этом забил 47! Показатели очень достойные!

Но больше всего радует, что, по-моему, у команды завершился «переходный период», появился стабильный состав, глубокая скамейка (что для ЦСКА в последние годы большая редкость). И самое удивительное, что заиграли, стали появляться на поле (и не просто появляться, а приносить пользу команде), молодые воспитанники собственного клуба!

По-моему, Гончаренко удалось поставить команду «на рельсы». Армейцы набрали ход. Появились новые лидеры: Натхо, Витиньо, Чалов, которые на троих забили 18 голов, по 6 на брата! Натхо набрал былую форму. Витиньо, наконец-то, адаптировался и стал демонстрировать феноменальную игру в атаке. Молодого Федора Чалова я вообще считаю открытием этого сезона! Игра ЦСКА стала более агрессивной! Глядя на игру армейского клуба в последних турах, понимаешь, что у команды большая перспектива, и есть все основания верить, что в следующем сезоне мы уже не упустим «золото»!.