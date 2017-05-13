3:0!!! О том, как ЦСКА разгромил «Арсенал»

Три гола! Три очка! Три лучших игрока матча! Три футболиста, о которых нельзя не упомянуть!

Три гола!

Да, поздравляю всех болельщиков ПФК ЦСКА с победой над «Арсеналом» (пусть пока что и Тульским)!

Вчера ЦСКА был сильнее команды из Тулы и обыграл ее, что называется, по всем статьям, отправив в ворота соперника три безответных гола! Очень порадовала игра армейцев. С первых же минут был виден их боевой настрой: высочайший прессинг, владение мячом более 70 %. Результат не заставил себя долго ждать: 3:0, армейцы разгромили «Арсенал»!

Очень радует, что два из трех мячей забил Федор Чалов. Похоже, юное дарование команды уловило голевое чутье и кураж (три мяча в двух последних встречах!). ((И тут я вспоминаю про дерби со «Спартаком»: ну, почему же Гончаренко не выпустил Чалова с первых минут?!!))

Если говорить про забытые Федором голы, то можно сказать, что сегодня он забил два с половиной гола, ведь именно он заработал пенальти, который успешно реализовал Натхо! Молодец! Поздравляем нашего юного бомбардира!

Три очка!

ЦСКА одержал победу над «Арсеналом» по делу. Нельзя сказать, что команда из Тулы не оказала достойного сопротивления. Скорее, армейцы буквально разоружили соперника, оставив его практически без мяча. Об этом ярко говорит и тот факт, что «Арсенал» за всю игру не нанес ни одного удара в створ ворот Игоря Акинфеева!

Армейцам эта победа была нужна как воздух: и в моральном (нужно скорее забыть поражение от «Спартака»), и в материальном (на кону Лига Чемпионов) планах.

ЦСКА всегда ставит максимальные цели. И в условиях упущенного чемпионства максимум для ЦСКА сегодня – второе место, которое дает путевку в Лигу Чемпионов. Отступать уже некуда. Армейцы достаточно много растеряли очков по ходу чемпионата. «Зенит» буквально дышит в спину и только и ждет осечки ЦСКА. Поэтому у команды Виктора Гончаренко больше не осталось права на ошибку!

Три лучших игрока матча!

Федор Чалов. Вчера был его «звездный час»: дубль в ворота «Арсенала», три гола в двух последних матчах, выход практически в лидеры бомбардиров ЦСКА! И это с учетом того, что Федор только-только начал появляться в основе команды. Радует, что он забивает, это важно для нападающего. Но стоить обратить внимание и на то, насколько полезен Федор на поле: он постоянно цепляется за мяч, не боится брать игру на себя, постоянно нацелен на ворота и при малейшей возможности бьет.

Бибрас Натхо. Вчера он реализовал пенальти (наконец-то к нему вернулась былая уверенность в реализации одиннадцатиметровых), похоже, Бибрас снова стал штатным пенальтистом команды. Радует и то, что Натхо выходит на свой прежний уровень, который был у него при игре с Романом Еременко. Тренер снова начал доверять ему, Бибрас вернулся в основу после долгого нахождения на скамейки запасных и обрел былую уверенность. Результат не заставил себя долго ждать: два гола в двух последних матчах!

Понтус Верблум. Этот игрок вчера очень порадовал. Сколько же он выиграл единоборств: его КПД просто зашкаливает. Но это, скажите, привычное дело, он же на поле разрушитель. Но вчера Верблуму удавалось и созидать! Чего стоит только выход один на один с вратарем «Арсенала»! Как вам его атакующие действия? А его техника? Вчера швед продемонстрировал, что может играть не только агрессивно, но и технично, отдавая пасы, обыгрывая соперника! Да, Верблум открылся публике с новой стороны.

Три футболиста, о которых нельзя не упомянуть!

Тимур Жамалетдинов. Виктор Гончаренко начал доверять молодым футболистам. Теперь мы часто видим на поле Чалова. Вчера увидели на поле еще двух молодых воспитанников ПФК ЦСКА – Тимура Жамалетдинова и Константина Кучаева. Нужно отметить, что наша молодежь выглядит более, чем достойно, по крайней мере, за нее уж точно не стыдно. Что касается Тимура, то парень умудрился вчера за столь короткое время дважды пробить в створ ворот «Арсенала». По его игре видно, что это сильный футболист, настроенный на удар. Его выступления за «молодежку» армейцев говорят сами за себя!

Витиньо. Радует, что бразилец не снижает темп. Я бы рискнул сказать, что он даже от матча к матчу прибавляет! Вчера он был также очень полезен. И честно говоря, он наиграл на гол. Чего только стоит его сумасшедший по силе удар в перекладину ворот соперника! Бразилец вчера отыграл весь матч, а это говорит о том, что его игра симпатизирует не только нам, но и главному тренеру.

Виктор Васин. Конечно же, мы помним оплошность Васина в игре со «Спартаком». Но у кого не бывает? После московского дерби Гончаренко не поставил его в основу в игре с «Амкаром». Но волею судьбы Виктор вернулся в основу. Вчера его игра очень и очень понравилась. Он пресекал практически все возможные контратаки соперника, что называется, на корню. Считаю, что во многом благодаря его действиям у «Арсенала» вчера ничего не получилось в атаке.

Резюмируя, хочу поздравить всех болельщиков ЦСКА с победой и с тремя очками!