Как играл бы Реал при схеме 3-1-4-2

На минуточку представим как бы выглядел Реал, тренируй клуб Массимилиано Аллегри или Антонио Конте.

Мнение футбольных дилетантов обычно встречается насмешками либо троллингом. Однако, никто не мешает им фантазировать на любые темы будь то трансферы или же кардинальная смена схемы.

Итак, схема 3-1-4-2 в нынешнем виде – это атакующая модель 5-3-2, которая при позиционной атаке легко трансформируется в защитную модель. Большинству испанских болельщиков эта схема известна только в защитной модели еще со времен Пепа Гвардиолы в Барселоне, когда каждая испанская команда старалась насытить линию обороны, отдав середину Бускетсу и остальным.

Сейчас же благодаря этой схеме Челси на всех парах несется к очередному чемпионству, а Ювентус собирается выиграть Лигу Чемпионов. Что нужно знать об этой схеме? При обороне линия обороны приобретает одного человека в свои ряды, полностью насыщая зоны перед штрафной площадью своих ворот, фланги отдаются на откуп быстрым и резвым крайним бекам, персональная подстраховка является главным аргументом защиты при игре один-в-один. При позиционной атаке схема предусматривает полную осаду штрафной площади соперника, центральные полузащитники собирают подборы, а нападающие атакуют в два темпа. Такая схема также предусматривает идеальное покрытие свободных зон на своей половине поля и, помимо позиционной атаки, позволяет резкие и мощные контратаки. Но это в теории.

Как мы знаем, Реал придерживается 2-х схем, которые могут сменяться походу матча вне зависимости от хода игры. Это 4-3-3 и 4-4-2. Во многом это обусловлено игрой соперника и требуемого результата, а также потерей скорости Криштиану Роналду и постоянными травмами Гарета Бэйла. От слов к расположению игроков на поле:

Кейлор Навас в воротах – его роль не изменится. Дани Карвахаль и Марсело на правом и левом фланге соответственно. Их роль тоже не претерпит изменения, разве что им придется чаще защищаться не в центре поля, а вблизи своей штрафной, чтобы поддерживать командный прессинг. Полностью отпадает вопрос о партнере Серхио Рамоса – и Рафаэль Варан, и Начо будут играть в основе. Центр поля тоже не будет иметь больших изменений – Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос вполне могут занимать свои позиции на поле. Хотя, мне кажется, по таким играм как у того же Челси или Ювентуса наличие Каземиро в основе для Реала – это чрезмерная осторожность. Но в любом случае, именно его я вижу в основе в таком составе. Думается мне, что при такой схеме игра Матео Ковачича и Иско заиграет новыми красками. А вот в нападение придется взять двоих из BBC и, судя по всеобщей критике Карима Бензема, именно ему, а не Бэйлу придется сесть на скамейку запасных.

Логическую цепочку можно продолжать – Альваро Мората станет получать еще меньше игрового времени, Лукас Васкес переквалифицируется в правого латераля, деля время с Данило и Дани Карвахалем, Марко Асенсио, Иско и Хамес Родригес будут получать еще меньше игрового времени, ибо в линии атаки мест станет на одно меньше. Но только Начо и Рафаэль Варан перестанут жаловаться.