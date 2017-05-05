Как играл бы Реал при схеме 3-1-4-2

ты молодец красавчик
Мнение футбольных дилетантов обычно встречается насмешками либо троллингом. Однако, никто не мешает им фантазировать на любые темы будь то трансферы или же кардинальная смена схемы.
Итак, схема 3-1-4-2 в нынешнем виде – это атакующая модель 5-3-2, которая при позиционной атаке легко трансформируется в защитную модель. Большинству испанских болельщиков эта схема известна только в защитной модели еще со времен Пепа Гвардиолы в Барселоне, когда каждая испанская команда старалась насытить линию обороны, отдав середину Бускетсу и остальным.
Сейчас же благодаря этой схеме Челси на всех парах несется к очередному чемпионству, а Ювентус собирается выиграть Лигу Чемпионов. Что нужно знать об этой схеме? При обороне линия обороны приобретает одного человека в свои ряды, полностью насыщая зоны перед штрафной площадью своих ворот, фланги отдаются на откуп быстрым и резвым крайним бекам, персональная подстраховка является главным аргументом защиты при игре один-в-один. При позиционной атаке схема предусматривает полную осаду штрафной площади соперника, центральные полузащитники собирают подборы, а нападающие атакуют в два темпа. Такая схема также предусматривает идеальное покрытие свободных зон на своей половине поля и, помимо позиционной атаки, позволяет резкие и мощные контратаки. Но это в теории.
Как мы знаем, Реал придерживается 2-х схем, которые могут сменяться походу матча вне зависимости от хода игры. Это 4-3-3 и 4-4-2. Во многом это обусловлено игрой соперника и требуемого результата, а также потерей скорости Криштиану Роналду и постоянными травмами Гарета Бэйла. От слов к расположению игроков на поле:
Кейлор Навас в воротах – его роль не изменится. Дани Карвахаль и Марсело на правом и левом фланге соответственно. Их роль тоже не претерпит изменения, разве что им придется чаще защищаться не в центре поля, а вблизи своей штрафной, чтобы поддерживать командный прессинг. Полностью отпадает вопрос о партнере Серхио Рамоса – и Рафаэль Варан, и Начо будут играть в основе. Центр поля тоже не будет иметь больших изменений – Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос вполне могут занимать свои позиции на поле. Хотя, мне кажется, по таким играм как у того же Челси или Ювентуса наличие Каземиро в основе для Реала – это чрезмерная осторожность. Но в любом случае, именно его я вижу в основе в таком составе. Думается мне, что при такой схеме игра Матео Ковачича и Иско заиграет новыми красками. А вот в нападение придется взять двоих из BBC и, судя по всеобщей критике Карима Бензема, именно ему, а не Бэйлу придется сесть на скамейку запасных.
Логическую цепочку можно продолжать – Альваро Мората станет получать еще меньше игрового времени, Лукас Васкес переквалифицируется в правого латераля, деля время с Данило и Дани Карвахалем, Марко Асенсио, Иско и Хамес Родригес будут получать еще меньше игрового времени, ибо в линии атаки мест станет на одно меньше. Но только Начо и Рафаэль Варан перестанут жаловаться.