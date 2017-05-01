О том, как ЦСКА подарил чемпионство «Спартаку»

Анализ дерби всея Руси со стороны болельщика ЦСКА

Вчера мы имели счастье видеть настоящее дерби всея Руси! Матч между ЦСКА и »Спартаком» соответствовал этому названию по всем статьям: и по накалу страстей, и по игре команд, и, конечно же, по своей интриги... Дерби удалось! К сожалению, армейцы вчера не сумели одержать победу над «Спартаком». Хотя, наблюдая первые тридцать минут встречи за матчем, казалось, что ЦСКА был настроен очень по-боевому и просто обязан был разгромить соперника (по аналогии с «Локомотивом»)... И все для этого у армейцев было: и должный настрой, и домашняя арена, и сумасшедшая поддержка болельщиков, и хороший состав, но что-то не заладилось... Попробуем разобраться в причинах поражения ЦСКА во вчерашнем матче.

1. С самого начала что-то пошло не так...

С самого начала дерби, а точнее еще до его начала, что-то пошло не так... Конечно же, я имею в виду травму Алана Дзагоева и его вынужденную замену еще до начала встречи. Кто бы что бы не говорил, Алан – это большая потеря для ЦСКА. Вспомните, с чего (а точнее, с кого) начался разгром «Локомотива»? Да, именно Алан забил первый гол в ворота железнодорожников. Он настоящий лидер команды, ее мысль и тактическая идея. И когда я узнал, что Дзагоев не сможет принять участие во встрече, честно говоря, почуял что-то неладное.

Кроме того, на первой же минуте армейцы не смогли реализовать 100-процентный голевой момент: после удара Алексея Березуцкого армейцы дважды не смогли отправить мяч буквально в пустые ворота... В тот момент я подумал, как бы не было беды? Ведь никто не отменял правила »Не забиваешь ты - забивают тебе!» Одним словом, упущенная возможность на первой минуте поразить вороты спартаковцев была первым тревожным звоночком для армейцев. Можно сказать, что они упустили фарт.

2. Ошибки лидеров

На мой взгляд, первый гол в ворота ЦСКА на совести Александра Головина, который в схватке с Поповым проиграл, хотя у него была реальная возможность выбить мяч за бровку поля, тем самым прервать атаку «Спартака». Но Саша принял решение посостязаться с Поповым в скорости! Но имел ли он право принимать такое решение? Наверное, в данном случае важнее было сыграть надежнее и просто выбить мяч в аут. Здесь на лицо явная ошибка лидера полузащиты ЦСКА, который позволил игроку «Спартака» сделать голевую передачу.

Васин – лидер обороны, который смог вытеснить из основного состава ни кого-нибудь, а самого Сергея Игнашевича! На него (Васина) делал большую ставку главный тренер команды, Гончаренко по-настоящему доверял Виктору. И именно грубая (если не сказать, глупая) ошибка Васина привела ко второму голу и, как следствие, к поражению команды.

Трудно сказать, чем руководствовался Васин, приняв решение не вынести мяч на угловой, а увести его в сторону от ворот. Наверное, он хотел сохранить мяч для команды, показав окружающим свою хладнокровность! Ведь вспомните, как неторопливо, и с какой долей самоуверенности он остановил мяч, катящейся в пустые ворота, и стал уводите его в сторону! На мой взгляд, на лицо халатность: Виктор недооценил настрой спартаковцев и позволил себе излишнюю самоуверенность, которая обернулась элементарным отбором мяча и (в последствии) голом в ворота армейцев!

Таким образом, «Спартак» реально не наиграл на забитые голы, а просто воспользовался грубыми ошибками наших лидеров. Обидно.

3. Отсутствие забивных форвардов

Безусловно, Витиньо вчера был просто на высоте и отдал всего себя вчерашнему дерби. Но было видно, насколько было ему тяжело, особенно в концовке игры. Но несмотря на это, Витиньо вчера был чуть ли не самым полезным игроком в составе армейцев (наряду с Алексееем Березуцким). Достаточно вспомнить, что именно Витиньо во втором тайме воспрепятствовал мячу, который отправлял Промес, обыграв Акинфеева, буквально в пустые вороты!

Но Витиньо реально не хватило на весь матч! Он много сил растратил на отбор мяча, отрабатывал в обороне, в итоге ничего не смог создать (кроме, пары ударов в створ, но хотелось бы больше!) в нападении.

Ионов вчера был не заметен и очень не продуктивен. Видно,парень старается, выкладывается, но не хватает ему хитрости и голевого чутья.

Оланаре вообще не вписался в игру. Его КПД равен нулю. Аарон не смог навязать борьбу спартаковцам, не смог зацепиться за мяч. Я не вспомню ни одного его удара по воротам. Это говорит само за себя для форварда.

На мой взгляд, Гончаренко, поздно выпустил Чалова. Его нужно было выпускать, максимум, вместо Оланаре. А то, может быть, и в стартовом составе, вместо Ионова. Но тренеру, конечно же виднее.Просто мне кажется во вчерашней игре было очевидно отсутствие в команде забивных форвардов, которые могут взять игру на себя и своими индивидуальными действиями переломить ход игры.

Несмотря на все вышесказанное мы не перестает болеть за наш любимый клуб! Просто нам вчера немного не повезло. Ведь по сути армейцы должны были забивать еще на первой минуте, и тогда бы игра приняла другой характер.

Обидно проигрывать. Вдвойне проигрывать «Спартаку»! Втройне обидно проигрывать ему на домашней арене! Но зато, какой гол-красавец вкатили ему на пару Березуцкий и Натхо!!! Какие сейвы совершал Игорь!!! Да и вообще команда выглядела не плохо, если бы не обидные ошибки...