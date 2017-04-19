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    По чьей игре скучает российский фанат!!! Все блоги -

    По чьей игре скучает каждый фанат из России

    19 апреля 2017
    Список футболистов,которые оставили глубокий след российского болельщика.

    По кому действительно скучают фанаты РФПЛ.

    1.Вагнер Лав.(Бразилия)

    Лучший легионер в истории РФПЛ в составе ЦСКА.

    2.Халк.(Бразилия)

    Лучший игрок Зенита.

    3.Веллитон.(Бразилия)

    Лучший бомбардир Спартака в 2009 и 2010 годах.

    4.Ахмед Муса (Нигерия)

    Один из лучших игрок Чемпионата России.

    5.Элвер Рахимич.(Босния).

    Этот трансфер обошелся ЦСКА всего 400 евро и вошел в историю.

    6.Андрей Аршавин(Россия)

    Пожалуй лучший игрок в составе сборной России.По его игре точно скучают все фанаты.

    7.Дмитрий Сычев(Россия)

    Сейчас конечно не многие вспомнят его,но когда он был отличным лидером в Локомотиве.

    8.Кейсуке Хонда(Япония)

    Отличный игрок,который смазал отношение к себе после перехода из ЦСКА в Милан.

    Это далеко не полный список игроков,которые оставили след в сердцах российских фанатов.А по кому еще скучаете именно Вы?

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