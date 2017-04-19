По чьей игре скучает каждый фанат из России

Список футболистов,которые оставили глубокий след российского болельщика.

По кому действительно скучают фанаты РФПЛ.

1.Вагнер Лав.(Бразилия)

Лучший легионер в истории РФПЛ в составе ЦСКА.

2.Халк.(Бразилия)

Лучший игрок Зенита.

3.Веллитон.(Бразилия)

Лучший бомбардир Спартака в 2009 и 2010 годах.

4.Ахмед Муса (Нигерия)

Один из лучших игрок Чемпионата России.

5.Элвер Рахимич.(Босния).

Этот трансфер обошелся ЦСКА всего 400 евро и вошел в историю.

6.Андрей Аршавин(Россия)

Пожалуй лучший игрок в составе сборной России.По его игре точно скучают все фанаты.

7.Дмитрий Сычев(Россия)

Сейчас конечно не многие вспомнят его,но когда он был отличным лидером в Локомотиве.

8.Кейсуке Хонда(Япония)

Отличный игрок,который смазал отношение к себе после перехода из ЦСКА в Милан.

Это далеко не полный список игроков,которые оставили след в сердцах российских фанатов.А по кому еще скучаете именно Вы?