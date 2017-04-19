По чьей игре скучает каждый фанат из России

По кому действительно скучают фанаты РФПЛ.
1.Вагнер Лав.(Бразилия)
Лучший легионер в истории РФПЛ в составе ЦСКА.
2.Халк.(Бразилия)
Лучший игрок Зенита.
3.Веллитон.(Бразилия)
Лучший бомбардир Спартака в 2009 и 2010 годах.
4.Ахмед Муса (Нигерия)
Один из лучших игрок Чемпионата России.
5.Элвер Рахимич.(Босния).
Этот трансфер обошелся ЦСКА всего 400 евро и вошел в историю.
6.Андрей Аршавин(Россия)
Пожалуй лучший игрок в составе сборной России.По его игре точно скучают все фанаты.
7.Дмитрий Сычев(Россия)
Сейчас конечно не многие вспомнят его,но когда он был отличным лидером в Локомотиве.
8.Кейсуке Хонда(Япония)
Отличный игрок,который смазал отношение к себе после перехода из ЦСКА в Милан.
Это далеко не полный список игроков,которые оставили след в сердцах российских фанатов.А по кому еще скучаете именно Вы?