100 голов Роналду длиной в 10 лет

О том,как Роналду не смотря на критику играет в свой футбол.

100 мячей длинною в 10 лет

Криштиану Роналду оформил в ворота Баварии хет-трик и забил 98,99 и 100 гол за карьеру в ЛЧ.Думаю в этот день нужно вспомнить все юбилейные мячи Роналду в этом турнире.Может быть второй мяч он забил в ворота Нойера с офсайда,но тут нужно пенять на судью.И так начнем вспоминать голы великого игрока в лучшем турнире Европы.

1 гол Криштиану забил в далёком 2007 году в ворота Ромы играя еще за Манчестер Юнайтнд в ¼ финала и счет тогда был 7:1 и сразу же в том матче он оформил дубль.

Самый первый юбилейный гол Роналду забил в ворота всё той же Ромы в 2008 году на той же стадии.Счет в матче 2:0

В 2009 году Роналду оформил дубль в ворота лондонского Арсенал и один из мячей стал уже 15 в карьере футболиста в ЛЧ.Это последний гол за Манчестер.

В том же году он оформит в ворота Олимпика дубль и это уже будет 20 гол и первый в составе Реала.Кстати говоря часто Роналду забивает больше одного гола.

Дальше Криштиану забивал только Мадрид.Дальше опять дублем он крушит Аякс и это уже 24 и 25 гол в Лиге Чемпионов это уже 2010 гол.Очень красивый гол забил нападающий второй мяч.

В 2011 году форвард забьёт два безответных в гостевом матче с Лионом,один из мячей станет уже 30 голом.Великолепный игрок снова оформит дубль и тем самым продлит свой путь к ста голам.

Дальше больше и в 2012 году снова дубль и снова юбилей-35 и 36 гол в ворота АПОЭЛя.Это первый наиболее слабый соперник в ворота кого забил Роналду юбилейный мяч,а матч закончился с рагромным счетом 5:2.

В том же году Роналду оформит дубль в ворота многострадальной Баварии,но там 37 и 38 гол.

И снова год 2012 и уже хет-трик от португальца в ворота Аякса и это уже 40,41 и 42 голы в карьере,не каждый форвард может столько забить в одном турнире,ну конечно не считая Месси.

В 2013 году Реал встречался в 1/8 финала с бывшей командой Роналду и там он отметился голом и он уже 45 за все участие Криштиану в турнире.

Наступает 2013 года,а он забивает 50 гол и этот мяч он положил в ворота Боруссии Д.В этой игре Реал забил 4,а пропустил лишь однажды.

После Боруссии пришла очередь получить дубль от Роналду клубу Копенгаген,один из мячей уже 55 станет от нападающего.

Дубль в ворота Шальке 04 уже приведет число мячей в турнире к 60,в ответнйой игре он оформит снова дубль,а общий счет в сумме двух матчей 9:2.

Бавария пропустит от Криштиану сразу после Шальке и тоже дубль,а матч закончится грустно для немцев-4:0.Это уже 65 гол.

В 2014 голу 70 гол он забьет уже Ливерпулю.В 2015 году Шальке пропустит дубль о Роналду и это 74 и 75 голы соответственно.Через 6 месяцев ему придёться в одиночку разнести Шахтёр и забить им аж три мяча и наколотить 80 голов в карьере.

В групповом этапе 2016 года форвард забивает Роме и это 90 мяч в турнире. Сравнительно недавно Криштиану забил голв в ворота Боруссии в итоге уже 95 отметок за карьеру.

Сегодня же он вошел в историю футбола,оформив хет-трик в Мадриде в ворота Баврии ,а эти голы уже 98,99 и конечно уже 100 гол в соревновании.

Кто бы что не говорил и не осуждал его,а он всем врагам назло забивает и забивает,ни смотря ни на что.Ему уже за тридцать еще года 3-4 и он завершит игру как минимум в Реале и все,все без исключения будут об этом жалеть.В ближайшее время мы никогда не увидим такого противостояния между двумя великим игроками,какое мы наблюдаем между Криштиану Роналду и Леонелем Месси.Ни кто из них не лучше,они оба величайшие.Мы должны радоваться,что живём в эпоху этих гениев.Пожелаем и аргентинцу забить еще 7 мячей и сравняться с португальцем.