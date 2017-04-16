Европа vs Китай

Не много юмора о футболе.

Ответочка Китаю.

Китай сошел с ума с ценами на Европейских игроков.Все критикуют,не понимают и противяться уходу классных футболистов из ведущих клубов Европы.Что делать???

А почему бы европейским клубам скупать всех азиатов за гроши именно из китайской лиги?Не,ну а что,покажем,что в Европе тоже умеют показать кулак.У них там тоже лимит какой-то,вот и покупать нужно китайцев,чтобы не хватало своих игроков.Допустим в Реал можно купить китайцев и через несколько лет состав будет примерно таким:Ли Сонгхуй,Сонг Лонг и дальше европейцы.Затем Барселона назло Реалу купит Лий Пенень и Куйи Маньянь и будут в Эль-Классико играть.

И я не удивлюсь,если китайцы будут не плохо играть в европейских чемпионах.Зато как смешно будет смотреть такой футбол.Беда правда будет для футбольных комментаторов.Боюсь представить как Геннадий Орлов будет называть футболиста Ху Рю Бао или например Ли Сюйпень.Ведь не плохо же в Европе играют Хонда,Сон Мин и т.д.

Китаю это конечно не понравиться и они будут снова выкупать своих игроков и возвращать европейцев. Футбольный мир снова успакоится и Поль Погба подешевеет до 30 млн евро,а Ибрагимович не сможет уехать с МЮ за огромные деньжища.Давайте ломать стереотипы и пусть Европа покажет Азии,что тоже есть силушка футбольная.