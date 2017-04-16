Главные беды в современном футболе.

Актуально в наше время-это плохое отношение к самому футболу как к товару.

1.Ослабление конкурентов в чемпионатах.

Во всех чемпионатах сильная команда всегда ослабляет конкурентов.В Италии Ювентус,в России Зенит,в Испании Реал и Барселона в Германии Бавария.В Италии Ювентус гигант по выигранным титулам чемпиона страны в первую очередь потому что часто «обворовывает» конкурентов.Последняя покупка это игрок Ромы-Пьянич.Он был лидеромв Риме и тут же его купила более богатая и сильная команда.В Германии Бавария как может издевается над Боруссией,а у нас в России что творит Зенит,про Испанию уже много сказано.Если бы не было таких вот команд,то чемпионаты были бы интересней смотреть и футбол от этого только выиграл.Возможно и зрителей в России было побольше на требунах,если бы все команды были конкурентноспособны биться на равных с ЦСКА,Зенитом и Краснодаром.Это первая беда современного футбола.

2.Фанаты.

А что творят фанаты в современном футболе?Эта беда приследует все клубы любой страны!!!В России только несколько технических поражений было засчитано из-за плохого и просто хамского поведения фанатов.Динамо и Зенит не дадут соврать.В любой стране фанаты ведут околофутбольную жизнь.А сколько оскорблений слышат футболисты с трибун и за пределами футбольного поля.Что в данный момент делают фанаты Наполи с Игуаином.Он принес в клуб огромные деньги и отдал несколько лет и ушел не просто так.Состарившись в этом клубе и ушел даром-этого хотят все наверно.Мног примеров когда болельщики нападают на футболистов с кулаками и оружием.Благо,что всё заканчивается благополучно.У тренера дика Адво ката БЕСПРИДЕЛ!!!!даже машина бронированная,потому что в него и в его футболистов стреляют. 3.Китай с большими деньгами.

Ули Хенесс: «Скоро мы увидим трансферы за 150-200 миллионов евро».Это он про Китай.Туда шли футболисты кому за 30,но сейчас уже и молодые пошли.Оскар,Халк и Пелле показали дорогу в Поднебесную.Цены на футболистов взлетели на столько,что сейчас в Европе за молодого футболиста платят больше 8-12 млн евро.А как на них наживаются агенты таких футболистов.Такими темпами футбол мы скоро не узнаем.Китай ломает стериотипы футбола и трансферов.Футболисты стали товаром и они сами не про тив продать себя подороже и современным клубам приходиться подстраиваться под цифры и ценники.

И это еще не все беды современного футбола.Может кто еще напишет про то,что портит такой важный вид спорта.

«Стремитесь к небу, и вы достигнете потолка. Стремитесь к потолку, и вы останетесь на земле». Билл Шенкли.Как сейчас подходят эти слова про потолок о суммах на футболистов