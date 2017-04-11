1/4 финалы Лиги Чемпионов прошедших лет

Уже сегодня стартуют первые матчи 1/4 финала ЛЧ. Предлагаю вспомнить, какие захватывающие и неожиданные 1/4 финалы состоялись за прошедшие 5 лет.

Лига Чемпионов УЕФА 2011/2012

То был турнир, который выиграл английский столичный клуб «Челси». Это было большой неожиданностью для многих людей, особенно для «Баварии» из Мюнхена и всех её фанатов, так как финал проходил именно в Германии на «Альянц Арене».

Теперь перейдём к теме статьи. В 2012 году пары в 1/4 финалах получились довольно интересными. «Баварии» предстояло сыграть с «Марселем», «Челси» готовился к игре с «Бенфикой», «Барселона» выпала на «Милан», а «Реал Мадриду» попался самый скромный клуб из всех участников 1/4 финала. На удивление всем это оказался «АПОЭЛ» из Кипра. Кстати, в тот год 2 наших клуба пробились в 1/8: «ЦСКА» и «Зенит». К сожалению, они вылетели от мадридского «Реала» и португальской «Бенфики» соответственно. Тогда никаких сенсаций не произошло. Все, кто был фаворитом, уверенно прошли в 1/2 финал, где нас и ждали неожиданные результаты.

Лига Чемпионов УЕФА 2012/2013

На сей раз трофей берёт «Бавария», проигравшая его в прошлом году, обыграв своего главного соперника «Боруссию» из Дортмунда. С уверенностью можно сказать, что это был турнир с доминированием немецкого футбола.

В 1/4 финале получились также интересные пары. Удивили своим присутствием «Малага» и «Галатасарай». Первый клуб обошёл в 1/8 «Порту», а второй «Шальке 04». В соперники им достались «Боруссия» и «Реал» соответственно. «ПСЖ» столкнулся с «Барселоной», а «Бавария» готовилась разделаться с «Ювентусом», что и сделала по сумме 2-х матчей. Как все мы знаем, в 1/2 финале «Бавария» огорчит Каталонию, но это другая история. Что касается клубов нам близких, на сей раз только один «Шахтёр» из Донецка вышел в 1/8, где попал на «Боруссию».

Лига Чемпионов УЕФА 2013/2014

В 2014 году финал Лиги Чемпионов по праву можно называть испанским или мадридским. «Реал» и «Атлетико» спорили между собой за данный трофей. В основное время была ничья 1-1, но позже «сливочные» разделались с «матрасниками», превратив счёт в 4-1.

Теперь в 1/4 финала не было никаких неожиданных участников, за исключением «Атлетико» из Мадрида. Он попал на «Барселону», которая не смогла пройти мадридскую команду. Также столкнулись «Челси» с «ПСЖ», «Реал» с «Боруссией», «Бавария» с «Манчестер Юнайтедом». Питерский «Зенит» в том году вышел в 1/8, где достойно сражался с «Боруссией» из Дортмунда, но проиграл с общим счётом 4-5.

Лига Чемпионов УЕФА 2014/2015

2015 год однозначно год Месси, Энрике и «Барселоны». Выиграв у «Ювентуса» в берлинском финале, «Барса» завоевала второй в своей истории требл, а тот жзе Месси вместе с другими игроками 4-ю Лигу Чемпионов.

Что касаемо 1/4 финала то, своими выходами порадовали «Порту», который захватывающе сыграл с «Баварией», но проиграл по сумме двух матчей 4-7, и «Монако», вылетевший из-за будущего финалиста «Ювентуса». В других парах сошлись участники прошлогоднего финала «Атлетико» и «Реал», «Барса» вновь встретила «ПСЖ». В 1/8 финала участие принял опять «Шахтёр», проигравший 0-7 «Баварии».

Лига Чемпионов 2015/2016

Эра испанского футбола продолжается. Лигу Чемпионов выигрывает «Реал» снова у «Атлетико». То, как было обидно «матрасникам», просто не описать. Проиграть третий финал в своей истории! В серии пенальти! Да ещё и заклятому сопернику! А ведь тогда «Атлетико» выглядел куда сильнее «Реала», но судьба решила иначе.

В 1/4 финала между собой играли «Бавария» и «Бенфика», «ПСЖ» и «Манчестер Сити», «Реал» и «Вольфсбург», «Атлетико» и «Барселона». Самым неожиданным участником конечно же является «Вольфсбург». Немецкий клуб сумел даже обыграть «Реал» 2-0, но позже упустил победу. В 2016 году в 1/8 финала участие приняли «Динамо» из Киева и питерский «Зенит».

Как сыграют команды в 1/4 финала в этом году? Кто вылетит, а кто пройдёт дальше? Всё это мы узнаем совсем скоро.