Наплевать на антирекорд. Почему Акинфеев самый лучший в российском футболе

После игры с «Томью» Игорь Акинфеев установил рекорд по количеству сухих игр в чемпионате. Сегодня я хочу высказать своё мнение о вратаре «ЦСКА».

В народе Акинфеева больше знают за его антирекорд в Лиге Чемпионов, где уже на протяжении 43 матчей голкипер пропускает. Помимо этого Игорь является единственным в истории данного турнира, кто забил 2 автогола. Сюда же относится позорный гол, забитый Южной Кореей в матче с Россией на Чемпионате Мира. Тот удар должен был стать разминкой для вратаря, а стал позором. Именно с этим у многих ассоциируется Игорь Акинфеев. Главное, что после каждого успеха россиянина все его ненавистники тут же наготове, напоминая о неудачах «армейца».

Теперь настало время поговорить о ярких качествах и достижениях Акинфеева. Помимо нового рекорда по сухим матчам, вратарь «ЦСКА» имеет много других успехов. Стоит, к примеру, вспомнить, что Акинфеев входил в стартовый состав той сборной России, завоевавшей бронзу на Евро-2008. Игоря признавали лучшим молодым вратарём Европы 2006 года по версии журнала Tuttosport. В истории сборных СССР и России Акинфеев является рекордсменом по сухой серии (9 матчей), а также самым молодым голкипером за всю историю отечественного футбола сыгравшим 200 сухих матчей (27 лет 357 дней). И этот список можно продолжать и продолжать.

Конечно, тут можно вспомнить то, что Акинфеев предпочёл играть за «ЦСКА», а не за какой-либо европейский клуб. А ведь вратарь имел шансы стать довольно успешным в Европе. Это многие считают большой ошибкой Игоря. Но, помню, в одном интервью он сказал, что «ЦСКА» его родной клуб, и он не хочет покидать команду, намереваясь окончить здесь карьеру. И я не вижу тут ничего плохого. Да, не спорю, уровень чемпионата России не сравнить с АПЛ или Ла Лигой. Но всё же РФПЛ – довольно престижная лига, т. к. 6 место в таблице коэффициентов УЕФА из 54 стран довольно высокое. К тому же мы ведь не ругаем Марко Ройса за то, что он не покидает «Боруссию». Мы ведь не злимся на Райана Гиггза, Андреса Иньесту. И что с того, что они играют (играли) в топ-клубах? Статус клуба никак не связан с любовью к нему.

Акинфеев – гордость российского футбола. Помимо того, что он хорошо относится к болельщикам (вспомнить извинения после игры с Уэльсом на Евро-2016), Игорь показывает достойную игру. Этот вратарь действительно знает своё дело. Если вас спросят:»Вы бы взяли в свою команду Акинфеева или Лодыгина?» Я бы ответил, что Акинфеева. В этом сезоне хочется вспомнить, как Игорь старался прервать свою неудачную серию в Лиге Чемпионов. К сожалению, не получилось. Конечно, можно вспомнить Сослана Джанаева как конкурента Акинфееву. Но всё же на данный момент в России вратарь «армейцев» является номером 1.

Я буду продолжать поддерживать Акинфеева и наши клубы, т. к. всё это родное, и другого не дано. Желаю вам успеха!