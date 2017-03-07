Какие трансферы помогут Манчестер Юнайтед вернуться на вершину Олимпа АПЛ?

Последние несколько сезонов «Красных дьяволов» выдались крайне неудачными. После ухода Сэра Алекса Фергюсона фиаско на тренерской скамье потерпели Дэвид Мойес и Луи Ван Гал. Сейчас весь взор многомиллионной армии болельщиков МЮ устремлен в Жозе Моуриньо. У которого успехи можно сравнить с синусоидальной диаграммой.
Летом 2016 года «Особенный» приобрел солидных игроков, таких как Мхитарян, Погба, Байи и Ибрагимович. Кто-то уже показывает хорошие результаты, а кто-то пока еще не оправдывает тех надежд, которых возлагает тренер и болельщики. Сейчас «Манкунианцы» идут на 6 строчке в турнирной таблице АПЛ, показывая переменный успех: с одной стороны, беспроигрышная серия из 17 игр в чемпионате, с другой 8 матчей из этой серии сыграны в ничью. Линия атаки у подопечных Моуриньо имеет крайне маленьких процент реализации моментов. Стоит отметить забавный факт, вратари команд, против которых играет МЮ, часто попадают в символичные сборные тура.
Зимой Жозе не стал приобретать игроков, а наоборот – больше продавал. И тем самым сделал акцент на летнее трансферное окно. Кто па Вашему достойно усилит Манчестер Юнайтед? Ниже я опишу свой ТОП-3 трансфера, которые помогут Манкунианцам снова всерьез бороться за чемпионство.
- На острие атаки: вместо Златана Ибрагимовича преобрести Харри Кейна. Хоть и Златан феерит по показателям в Манчестере, особенно учитывая его возраст, хочется отметить, что много моментов не реализовал. При всем уважении, Златан в отличной форме, также харизматичен, готов помогать команде и завоёвывать титутлы, но ему уже 35 лет. В свои лучшие годы Ибра был бы идеальным кандидатом. Кейн же молод, ему есть куда расти и велика вероятность, что он станет одним из лучших бомбардиров мира. Сейчас он стабильно демонстрирует хорошую результативность и понимание игры. Выполняет большой фронт черновой работы, и не забывает о прямых обязанностях. Физические габариты на высоком уровне. И самое главное, ему не нужно адаптироваться, привыкать к исключительным особенностям АПЛ (в отличии от Гризмана).
- Опорная зона: вместо Майкла Каррика приобрести Тони Крооса. Честно говоря, возраст снова играет ключевую роль. Будь Майкл лет на пять моложе, он был бы незаменим игроком. Каррик игрок высочайшего уровня, он умен, он техничен – прекрасный игрок, но ему уже тоже 35 лет. А такого игрока может заменить только такой же исключительный опорник, таковым и является Кроос.
- Центр обороны: вместо Рохо, Джонса, Смолинга преобрести Виктора Линделефа. Если ставить высокие цели для МЮ, то все выше указанные защитники не уровня основного состава. Да, порой, показывают качественный футбол, но все же, крайне нестабильный. Байи в паре с Линделефом составят сильную связку, которая будет давать заряд уверенности всей команде.