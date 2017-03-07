Какие трансферы помогут Манчестер Юнайтед вернуться на вершину Олимпа АПЛ?

Блогер Berkut082 предложил лучшие три трансфера, которые помогут «Манкунианцам» бороться за титут Чемпиона Англии.

Последние несколько сезонов «Красных дьяволов» выдались крайне неудачными. После ухода Сэра Алекса Фергюсона фиаско на тренерской скамье потерпели Дэвид Мойес и Луи Ван Гал. Сейчас весь взор многомиллионной армии болельщиков МЮ устремлен в Жозе Моуриньо. У которого успехи можно сравнить с синусоидальной диаграммой.

Летом 2016 года «Особенный» приобрел солидных игроков, таких как Мхитарян, Погба, Байи и Ибрагимович. Кто-то уже показывает хорошие результаты, а кто-то пока еще не оправдывает тех надежд, которых возлагает тренер и болельщики. Сейчас «Манкунианцы» идут на 6 строчке в турнирной таблице АПЛ, показывая переменный успех: с одной стороны, беспроигрышная серия из 17 игр в чемпионате, с другой 8 матчей из этой серии сыграны в ничью. Линия атаки у подопечных Моуриньо имеет крайне маленьких процент реализации моментов. Стоит отметить забавный факт, вратари команд, против которых играет МЮ, часто попадают в символичные сборные тура.

Зимой Жозе не стал приобретать игроков, а наоборот – больше продавал. И тем самым сделал акцент на летнее трансферное окно. Кто па Вашему достойно усилит Манчестер Юнайтед? Ниже я опишу свой ТОП-3 трансфера, которые помогут Манкунианцам снова всерьез бороться за чемпионство.