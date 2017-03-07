На пути к чемпионству.

Что ждет Челси до заветного трафея? И каковы шансы навязать борьбу лидеру чемпионата ближайшими преследователями»

После сыгранного 27 тура Английской премьер лиги уже невольно начинается складываться общая картинка грядущих позиций клубов. Челси в единоличный лидерах с 66 очками, за ним Тоттенхэм и Манчестер Сити с 56 и 55 очками соответственно. Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед замыкают, так называемую, ТОП-6 лиги. Как и ожидалось чемпионат складывается наиинтереснейшим образом для зрителей футбольного мира. Плотность в верхней части таблицы будет держать в напряжении всех, без исключения, лидеров в оставшиеся 10 туров.

До окончания сезона Челси ждут далеко непростые матчи, из оставшихся туров, «Синим» придется играть с конкурентами: 31 тур с Манчестер Сити, а также два сложнейших выезда на Олд Траффорд в 33 туре и на Гудисон Парк в 35 туре. Да и вообще, стоит заметить в Английской премьер лиги не бывает легких календарей. Каждая игра — решающая. Аутсайдер может отнять очки у лидеров, к этому болельщики АПЛ уже привыкли. Поэтому, Антонио Конте поступает разумно, не позволяя своим подопечным давать слабину, праздновать победу в чемпионате, и, напоминая на каждой пресс-конференции журналистам, что чемпионат еще не закончен.

С одной стороны, десяти очковый отрыв успокаивает всех поклонников Лондонского клуба. Но сделав 2-3 осечки, феноменальный Тоттенхэм и не уступчивые «Горожане» воспользуются шансом приблизится. Хотя и они больше оглядываются назад, чем вперед, так как борьба за попадание в Лигу чемпионов разгорелась полным пламенем.

Четыре места, в которые рвутся 6 команд. Нервы накаляются, цена ошибки возрастает. Рекомендую к обязательному просмотру последних 10 туров АПЛ, ибо такая плотность в турнирной таблице бывает крайне редко. И лицезреть борьбу шести сильнейших команд чемпионата за попадание на верхние места просто завораживает!