Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ..::ТрансФорматор::.. Все блоги -

    «Манчестер Юнайтед» начнет продавать вино на «Олд Траффорд» на домашних матчах

    4 марта 2017
    На домашних матчах «Манчестер Юнайтед» будет продаваться красное вино.
    Болельщики смогут приобрести вино на «Олд Траффорд» уже во время матча 27-го тура АПЛ с «Борнмутом». Алкогольный напиток будет продаваться в бутылочках емкостью 187,5 мл, а цена составит 4,80 фунта. Фанаты «МЮ» ранее пожаловались на то, что на стадионе не продается вино, и спонсор клуба Casillero del Diablo отреагировал на просьбу болельщиков. Напомним, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон является ценителем красного вина.
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11