«Манчестер Юнайтед» начнет продавать вино на «Олд Траффорд» на домашних матчах

На домашних матчах «Манчестер Юнайтед» будет продаваться красное вино.

Болельщики смогут приобрести вино на «Олд Траффорд» уже во время матча 27-го тура АПЛ с «Борнмутом». Алкогольный напиток будет продаваться в бутылочках емкостью 187,5 мл, а цена составит 4,80 фунта. Фанаты «МЮ» ранее пожаловались на то, что на стадионе не продается вино, и спонсор клуба Casillero del Diablo отреагировал на просьбу болельщиков. Напомним, что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон является ценителем красного вина.

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