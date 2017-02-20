Cпартак на заключительном сборе

Марбелья – футбольная Мекка

«Со всех концов света» — вовсе не преувеличение. К примеру, соседями спартаковцев по отелю Westin La Quinta стали игроки клуба «Хэбэй Чайна Фортун». Вы, наверное, и не слышали о прошлогоднем дебютанте китайской Суперлиги. Зато наверняка знаете кое-кого из тех, кто сейчас щеголяет в ярко-алой экипировке с золотым драконом. Скажем, знаменитого чилийского тренера Мануэля Пеллегрини, который в 2014 году выиграл с «Сити» английскую Премьер-Лигу. Или ивуарийского форварда Жервиньо, купленного у «Ромы» за 18 миллионов евро. И, конечно, аргентинского бомбардира Эсекьеля Лавесси. Благодаря щедрым китайцам он стал одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов в мире.

А поля знаменитого футбольного центра Марбельи, на которых с сегодняшнего дня приступили к работе спартаковцы, в этом месяце уже опробовали московский «Локомотив», казанский «Рубин» и киевское «Динамо». Благо полей здесь предостаточно, все они хорошего качества, и никому не тесно.

Интересные соседи у «Спартака» были и в самолете, на котором большая часть нашей делегации отправилась из Москвы, — 17-летние таланты из юношеской сборной России под руководством Дмитрия Ульянова. Кандидатами в эту команду являются сразу несколько воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова, а на испанский учебно-тренировочный сбор вызван нападающий Даниил Лопатин. Кстати, на его счету в этом сезоне уже два матча за молодежку красно-белых.

На юге Испании юношеская сборная будет готовиться к Элитному раунду чемпионата Европы, который скоро начнется в Венгрии.

В общем, забыть о футболе хоть на секунду здесь, в Марбелье, решительно невозможно. Поэтому она и стала для спартаковцев местом третьего, самого ответственного этапа подготовки. Перелет занял около пяти часов, и еще минут сорок футболисты добирались из аэропорта Малаги в отель по автостраде, петляющей между не слишком высоких, покрытых зеленью гор. Погода скорее порадовала: облачно, не слишком ветрено и довольно тепло, около +15. К концу недели обещают и солнце, и повышение температуры на три–четыре градуса.

За обедом, в 13:30 по местному времени (или в 15:30 по московскому), команда собралась в полном составе: и те, кто успел побывать в Москве, и тоставшиеся в Испании, чтобы не тратить время и силы на перелет. Артём Ребров был одним из тех, кто домой не летал. Вместо этого он отправился в Барселону, где вчера вечером на «Камп Ноу» наблюдал, как его коллега тер Штеген и его партнеры не без труда добыли три очка в поединке с «Леганесом».

А сегодня в 17:30 Реброва и его партнеров ожидала вечерняя тренировка. До своего поля в футбольном центре команда добиралась на автобусе не больше пяти минут. Часовое занятие стартовало с пробежки. Затем футболисты размялись, прошли небольшой тест, выполнили упражнения по отработке владения мячом и немного поиграли в футбол на ограниченном участке поля. Приятная новость: в общей группе занимался защитник Денис Кутин, пропустивший второй сбор из-за травмы.

Марбелья — это море и горы. Именно два этих слова, по официальной версии, составили название города, который существовал еще в доримскую эпоху. Марбелья — это гольф. Здесь, в предгорьях Сьерра-Бланки, расположены самые роскошные в Испании отели и самые лучшие поля для любителей этого элитарного вида спорта. Но для нас Марбелья — это прежде всего футбол. Каждый год десятки команд со всех концов света приезжают сюда, чтобы готовиться к старту сезона или, как «Спартак», к самой важной его части.Итак, первый из десяти рабочих дней в Марбелье позади. Завтра — новые испытания!