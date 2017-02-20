Cпартак отправился на 3 сбор

Spartak.com: Спартаковцы отправились на третий сбор

Сегодня в шесть утра наша команда собралась в аэропорту «Шереметьево», откуда уже в восемь вылетает в испанскую Малагу. Третий сбор «Спартака», как второй, пройдет в Испании. Разница в том, что на третьем сборе «Спартак» будет базироваться не в Эстепоне, а в Марбелье. Впрочем, эти города расположены на побережье Средиземного моря всего в тридцати километрах друг от друга.Из Москвы в Малагу отправились 13 игроков.В Испании к команде присоединятьсяВ понедельник после прилета у нашей команды запланирована вечерняя тренировка. Напомним, что в Испании спартаковцы проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля спартаковцы сыграют с «Сарсборгом 08», а 28 февраля встретятся с «Волеренгой».