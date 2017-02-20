Cпартак отправился на 3 сбор

3 сбор
Spartak.com: Спартаковцы отправились на третий сбор
Из Москвы в Малагу отправились 13 игроков. Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Денис Давыдов.
В Испании к команде присоединяться Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисио, Александр Пуцко, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано.
В понедельник после прилета у нашей команды запланирована вечерняя тренировка. Напомним, что в Испании спартаковцы проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля спартаковцы сыграют с «Сарсборгом 08», а 28 февраля встретятся с «Волеренгой».
Источник: spartak.com
«Спартак»: с гирями, но без яичницы
Чем живет лидер РФПЛ за две недели до возобновления чемпионата? Накануне «Спартак» завершил второй испанский сбор, получив три выходных дня. Уже в понедельник команда соберется вновь и отправится на третий и заключительный этап подготовки, который, как и предыдущий, пройдет на южном побережье Испании, но не в Эстепоне, а в 30 километрах от нее — в Марбелье. Это — не единственное отличие второго и третьего сборов.
«С гирями на ногах»
Во всех трех товарищеских матчах на втором сборе (против «Осиека», «Рубина» и «Олесунна») «Спартак» не был свеж и действовал в замедленном темпе. Причина — невероятные физические нагрузки, пик которых пришелся на игру с хорватским клубом.
Слова Массимо Карреры о том, что в Эмиратах был «полукурорт», а на Пиренеях начнется «максималка», с делом не разошлись. Свежести в игре «красно-белых», как бы того ни хотелось болельщиков у мониторов, не было и быть не могло: итальянский специалист был безжалостен к футболистам, и те играли «с гирями на ногах». Отсюда и результаты — 1:1, 2:4 и 3:1.
Каррера готовит мощнейшую функциональную базу. Это, а также неплохое зимнее усиление и отсутствие необходимости играть на два фронта, позволяет надеяться, что «Спартак» наконец-то завоюет медали высшей пробы.
Эксперименты Карреры
Во всех трех контрольных матчах не обошлось без экспериментов, причем их было так много, что показалось — весной «Спартак» сможет удивить любого.
Против «Осиека» Ребров остался вне заявки, в запасе — два звездных новичка Адриано и Самедов, а также главный конструктор атак Фернандо. Третий новобранец, Джикия, на поле вышел, но занял позицию на левом крае обороны, Маурисио закрывал правую бровку. Промес начал встречу против хорватов слева, Мельгарехо – справа, а в середине тайма они поменялись местами. Та же картина, только уже с участием Зуева, повторилась после перерыва. Во второй 45-минутке игры Карреры с составом продолжились: Джикия и Маурисио сдвинулись с флангов и составили пару в центре обороны. На поле появились Ещенко, Фернандо и Зуев, а место левого защитника занял...Мельгарехо. Как вам такое решение? Не исключено, что итальянец пробовал тактический вариант на случай перестановок по ходу матча с целью усилить атаку при экономии замен.
С «Рубином» спартаковцы 60 минут из 90 что называется ползали по полю и вряд ли получили удовольствие от игры, что, судя по всему, задумывал Каррера. Но состав был близок к оптимальному — не былоПромеса, но голландец, как известно, пропустит ближайший официальный матч с «Краснодаром» из-за дисквалификации. Скорее всего, именно по этой причине Каррера моделировал игру без него. Не вышел с первых минут Зе Луиш, а в заявке не оказалось Ананидзе, который ранее получил ушиб колена. В середине второго тайма, когда на вязкое поле вышел Зе Луиш, Зобнин занял место Попова, а Адриано сместился на его край, уступив место кабовердийцу. Правда, за 10 минут в таком расположении «Спартак» не организовал ни одной путевой атаки, и все вернулись на прежние позиции, а Зе Луиш – на место ушедшего Попова. Что, впрочем, также не дало результата — 2:4 и серьезная пища для размышлений.
Неожиданности были и против «Олесунна», хотя некоторые из них носили вынужденный характер. Боккетти из-за дискомфорта в мышцах бедра в центре защиты заменил Джикия, Ананидзе и Комбаров не играли из-за микротравм. Последнего на левом фланге обороны сменил Ещенко, на правый вышел Маурисио. В центре поля вышел привычный треугольник Глушаков — Фернандо — Зобнин. Последний, к слову, отыграл под нападающими в первом тайме и на правом краю в отдельных отрезках второго. Луис Адриано «числился» слева, но постоянно смещался в центр. Кстати, именно одно из таких смещений бразильца и привело к первому голу.
Объявление скрыто.
Не исключено, что Каррера ставит эту тактическую уловку на вооружение. Тем не менее судить об атакующем потенциале «красно-белых» как по этому матчу, так и по всему сбору проблематично. Единственное, что четко просматривалось — курс на универсализацию, взятый тренерским штабом. Практически весь основной состав способен менять позиции и выполнять разные задачи в зависимости от тактических требований и особенностей противника.
Вариантов у «Спартака» действительно много, но что из этого получится — вопрос, ответ на который будет дан уже в марте.
Что разрешено и что запрещено?
Помимо дел непосредственно футбольных, Массимо Каррера внес коррективы и в кое-что другое.
С приходом экс-тренера «Ювентуса» произошли большие изменения в питании «Спартака». Каррера настаивает, чтобы все было легкое, быстрого приготовления, без серьезных термических обработок. Никаких русских салатов, только нарезка свежих овощей, никакого перемешивания и никакого болгарского перца.
«Нет» сказали яичнице и омлетам, ушло все жареное. «Каррера хочет, чтоб игроки выходили на утреннюю тренировку легкими, не наедаясь. Есть каша, мюсли, овощи, очень много фруктов, свежевыжатые соки, тосты, ветчина с сыром. Все. Выпечки никакой. Никакого тушеного мяса или гуляшей. Бефстроганов тоже нельзя, как и мясо с овощами.
Борщ можно. Ребята просят его чаще всего. Но сегодня делали щи. Игра? Обычно красную икру даем в предыгровой день, на ужин. Кому не нравится такая – пожалуйста, есть баклажанная», — рассказал «СЭ» повар «Спартака» и сборной России Вячеслав Мульченко.
Будут ли новички?
В Замбии пишут о переходе в «Спартак» нападающего Фэшна Сакалы. По данным Soka25east.com, африканский подписал трехлетнее соглашение с «красно-белыми», а его клуб «Занако» получит компенсацию в 150 тысяч евро. Ожидается, что 19-летний Сакала будет выступать за «Спартак-2», к которому присоединится после выступления на стартующем 26 февраля молодежном Кубке Африки.
«Это невероятно, но я уверен, что Бог отвечает на наши молитвы. Футболисты из Замбии редко проявляют себя в Европе, но я хочу доказать обратное. Мне хочется, чтобы на родине мной гордились. Сделаю все, чтобы показать себя с лучшей стороны», — заявил футболист.
Если Сакала — игрок на перспективу (и снова поговорим об академии «народной команды?), то Георгий Тигиев — усиление «здесь и сейчас». Сообщалось, что экс-игрок «Торпедо» подпишет с «красно-белыми» контракт на 3,5 года, а сумма сделки составит 1 миллион евро. Сам Тигиев подтвердил, что хотел бы играть на «Открытие Арене», а агент — факт переговоров.
С тех пор, кстати, прошло уже около недели. Но время еще есть.
«С гирями на ногах»
Во всех трех товарищеских матчах на втором сборе (против «Осиека», «Рубина» и «Олесунна») «Спартак» не был свеж и действовал в замедленном темпе. Причина — невероятные физические нагрузки, пик которых пришелся на игру с хорватским клубом.
Слова Массимо Карреры о том, что в Эмиратах был «полукурорт», а на Пиренеях начнется «максималка», с делом не разошлись. Свежести в игре «красно-белых», как бы того ни хотелось болельщиков у мониторов, не было и быть не могло: итальянский специалист был безжалостен к футболистам, и те играли «с гирями на ногах». Отсюда и результаты — 1:1, 2:4 и 3:1.
Каррера готовит мощнейшую функциональную базу. Это, а также неплохое зимнее усиление и отсутствие необходимости играть на два фронта, позволяет надеяться, что «Спартак» наконец-то завоюет медали высшей пробы.
Эксперименты Карреры
Во всех трех контрольных матчах не обошлось без экспериментов, причем их было так много, что показалось — весной «Спартак» сможет удивить любого.
Против «Осиека» Ребров остался вне заявки, в запасе — два звездных новичка Адриано и Самедов, а также главный конструктор атак Фернандо. Третий новобранец, Джикия, на поле вышел, но занял позицию на левом крае обороны, Маурисио закрывал правую бровку. Промес начал встречу против хорватов слева, Мельгарехо – справа, а в середине тайма они поменялись местами. Та же картина, только уже с участием Зуева, повторилась после перерыва. Во второй 45-минутке игры Карреры с составом продолжились: Джикия и Маурисио сдвинулись с флангов и составили пару в центре обороны. На поле появились Ещенко, Фернандо и Зуев, а место левого защитника занял...Мельгарехо. Как вам такое решение? Не исключено, что итальянец пробовал тактический вариант на случай перестановок по ходу матча с целью усилить атаку при экономии замен.
С «Рубином» спартаковцы 60 минут из 90 что называется ползали по полю и вряд ли получили удовольствие от игры, что, судя по всему, задумывал Каррера. Но состав был близок к оптимальному — не былоПромеса, но голландец, как известно, пропустит ближайший официальный матч с «Краснодаром» из-за дисквалификации. Скорее всего, именно по этой причине Каррера моделировал игру без него. Не вышел с первых минут Зе Луиш, а в заявке не оказалось Ананидзе, который ранее получил ушиб колена. В середине второго тайма, когда на вязкое поле вышел Зе Луиш, Зобнин занял место Попова, а Адриано сместился на его край, уступив место кабовердийцу. Правда, за 10 минут в таком расположении «Спартак» не организовал ни одной путевой атаки, и все вернулись на прежние позиции, а Зе Луиш – на место ушедшего Попова. Что, впрочем, также не дало результата — 2:4 и серьезная пища для размышлений.
Неожиданности были и против «Олесунна», хотя некоторые из них носили вынужденный характер. Боккетти из-за дискомфорта в мышцах бедра в центре защиты заменил Джикия, Ананидзе и Комбаров не играли из-за микротравм. Последнего на левом фланге обороны сменил Ещенко, на правый вышел Маурисио. В центре поля вышел привычный треугольник Глушаков — Фернандо — Зобнин. Последний, к слову, отыграл под нападающими в первом тайме и на правом краю в отдельных отрезках второго. Луис Адриано «числился» слева, но постоянно смещался в центр. Кстати, именно одно из таких смещений бразильца и привело к первому голу.
Объявление скрыто.
Не исключено, что Каррера ставит эту тактическую уловку на вооружение. Тем не менее судить об атакующем потенциале «красно-белых» как по этому матчу, так и по всему сбору проблематично. Единственное, что четко просматривалось — курс на универсализацию, взятый тренерским штабом. Практически весь основной состав способен менять позиции и выполнять разные задачи в зависимости от тактических требований и особенностей противника.
Вариантов у «Спартака» действительно много, но что из этого получится — вопрос, ответ на который будет дан уже в марте.
Что разрешено и что запрещено?
Помимо дел непосредственно футбольных, Массимо Каррера внес коррективы и в кое-что другое.
С приходом экс-тренера «Ювентуса» произошли большие изменения в питании «Спартака». Каррера настаивает, чтобы все было легкое, быстрого приготовления, без серьезных термических обработок. Никаких русских салатов, только нарезка свежих овощей, никакого перемешивания и никакого болгарского перца.
«Нет» сказали яичнице и омлетам, ушло все жареное. «Каррера хочет, чтоб игроки выходили на утреннюю тренировку легкими, не наедаясь. Есть каша, мюсли, овощи, очень много фруктов, свежевыжатые соки, тосты, ветчина с сыром. Все. Выпечки никакой. Никакого тушеного мяса или гуляшей. Бефстроганов тоже нельзя, как и мясо с овощами.
Борщ можно. Ребята просят его чаще всего. Но сегодня делали щи. Игра? Обычно красную икру даем в предыгровой день, на ужин. Кому не нравится такая – пожалуйста, есть баклажанная», — рассказал «СЭ» повар «Спартака» и сборной России Вячеслав Мульченко.
Будут ли новички?
В Замбии пишут о переходе в «Спартак» нападающего Фэшна Сакалы. По данным Soka25east.com, африканский подписал трехлетнее соглашение с «красно-белыми», а его клуб «Занако» получит компенсацию в 150 тысяч евро. Ожидается, что 19-летний Сакала будет выступать за «Спартак-2», к которому присоединится после выступления на стартующем 26 февраля молодежном Кубке Африки.
«Это невероятно, но я уверен, что Бог отвечает на наши молитвы. Футболисты из Замбии редко проявляют себя в Европе, но я хочу доказать обратное. Мне хочется, чтобы на родине мной гордились. Сделаю все, чтобы показать себя с лучшей стороны», — заявил футболист.
Если Сакала — игрок на перспективу (и снова поговорим об академии «народной команды?), то Георгий Тигиев — усиление «здесь и сейчас». Сообщалось, что экс-игрок «Торпедо» подпишет с «красно-белыми» контракт на 3,5 года, а сумма сделки составит 1 миллион евро. Сам Тигиев подтвердил, что хотел бы играть на «Открытие Арене», а агент — факт переговоров.
С тех пор, кстати, прошло уже около недели. Но время еще есть.
Источник: www.livesport.ru