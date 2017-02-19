Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Спартак-наш дом Все блоги -

    Cколько еще забьет Луис Адриано до конца сезона?

    19 февраля 2017
    опрос
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 15 мая 2017, 19:04

      Кажись на фотке он показывает результативность за этот сезон))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11