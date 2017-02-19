Некоторые клубы двойники

1. Барселона (Гуаякиль) Эквадор Клуб был основан в 1925 году. Каталонскими эмигрантами. Взял цвета Барселоны а затем переменил их на Каталонии. Самый популярный клуб в Эквадоре. Не разу в истории не вылетал из 1 дивизиона взял рекордные 14 трофеев с 1951 года.

2. Реал Унион (Испания)

Клуб был основан в 1915 году. Клуб до сих пор гордится тем что обыграли Бока Хуниорс когда те были в туре по Испании в 1925 году. И был один из основателей Ла-Лиги в 1928 году. Четыре раза брал кубок Испании. А в 2008 году сенсационно выбил Реал из него . А Унион играл тогда в 3 дивизионе (Секунда C) .

3. Ливерпуль (Монтевидео) Уругвай.

Клуб основан в 1915 году Назван в честь английского Ливерпуля. В 1938 году они во втором дивизионе стал первыми кто обыграл команду из первого дивизионе в плей-офф. Где оставался в течение семидесяти четырёх лет.

4. Куниз– Парк– Рейнджерс. Гренада.

Клуб был основан в 1983 году. Создан в честь своего английского тёски и заимствовал его цвета . Они вошли в первый дивизион в 1986 году . И не когда потом не вылетал у клуба есть 4 кубка Гренады а также карибский кубок.