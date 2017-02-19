Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    интересные факты Все блоги -

    КЛУБЫ ДВОЙНИКИ

    19 февраля 2017
    Некоторые клубы двойники

    1. Барселона (Гуаякиль) Эквадор Клуб был основан в 1925 году. Каталонскими эмигрантами. Взял цвета Барселоны а затем переменил их на Каталонии. Самый популярный клуб в Эквадоре. Не разу в истории не вылетал из 1 дивизиона взял рекордные 14 трофеев с 1951 года.

    2. Реал Унион (Испания)

    Клуб был основан в 1915 году. Клуб до сих пор гордится тем что обыграли Бока Хуниорс когда те были в туре по Испании в 1925 году. И был один из основателей Ла-Лиги в 1928 году. Четыре раза брал кубок Испании. А в 2008 году сенсационно выбил Реал из него . А Унион играл тогда в 3 дивизионе (Секунда C) .

    3. Ливерпуль (Монтевидео) Уругвай.

    Клуб основан в 1915 году Назван в честь английского Ливерпуля. В 1938 году они во втором дивизионе стал первыми кто обыграл команду из первого дивизионе в плей-офф. Где оставался в течение семидесяти четырёх лет.

    4. Куниз– Парк– Рейнджерс. Гренада.

    Клуб был основан в 1983 году. Создан в честь своего английского тёски и заимствовал его цвета . Они вошли в первый дивизион в 1986 году . И не когда потом не вылетал у клуба есть 4 кубка Гренады а также карибский кубок.

    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      за ЦСКА с детства 17 мая 2017, 22:14

      красава

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11