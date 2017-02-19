Манчестер Сити-Монако. Лига Чемпионов 1/8 финала

Оценим шансы на победу каждой из команд. А также попробуем угадать счет матча

Манчестер Сити-Монако– это ,безусловно, один из центральных матчей этого тура Лиги Чемпионов. Обе команды много забивают и мало пропускают. Казалось, в современном футболе это и есть «формула « успеха! Статистика Манчестер Сити в последних 3 турах АПЛ просто шикарная: 9 забитых мячей и 0 пропущенных. У Монако статистика немного скромнее: 8 забито и 2 пропущено.

Конечно, это прекрасная статистика, но нужно оценивать и другие факторы (не только статистические), такие как физическая форма, эмоциональное состояние игроков. Достаточно плотный календарь клубов дает мало времени на восстановление игроков, чтобы не перегружать ведущих игроков должна проводиться ротация, а наличие длинной скамейки, если ты играешь на несколько «фронтов» очень важно. Если сравнивать у кого больше игроков, которые могут выйти на замену и обострить игру, то ,конечно, немного предпочтительнее выглядит Манчестер Сити, но эта составляющая очень мала, поэтому ее нельзя называть «победной»...

Все это ведет к тому, что игра будет зрелищной, яркой, ведь встречаются две практически равные команды. Конечно, можно прямо сейчас предположить, что команда Хосепа Гвардиолы будет контролировать мяч, использовать игру в пас, постоянно обострять с фланга. А Монако будет активно контратаковать, ведь у них полно исполнителей, которые могут убежать и обыграть один на один. И уверена у них будут шансы, потому что оборона МС в этом сезоне не славится своей надежностью, а также неуверенная игра Клаудио Браво в некоторых матчах тоже может повлиять на итог матча.

Я думаю, что будет забито 3 гола. Забью Фалькао и Агуэро. А окончательный счет матча будет 1:2 в пользу Монако!!!