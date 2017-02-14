День всех влюбленных

14 февраля это не только ванильный праздник, но и начало игр 1/8 лиги чемпиионов.

Каталонцы едут в Париж фаворитами. В новой истории ПСЖ встречался с барсой 6 раз и победил лишь 1 раз и то на групповом этапе. Барселона набрала ход, Неймар наконец забил, Месси который в одиночку делает матчи, опыт Иньесты факторы которые говорят в пользу басков. Но и без потерь не обошлось отсутствие Видаля и Маскерано заметно ослабят оборону, так же матч пропустит Туран.

Унаи Эмери в своих 23 встречах с Каталонцами выиграл лишь единожды и считает что пора менять статистику в лучшую сторону. Кавани хочет выиграть именно этот розыгрыш лиги чемпионов, шейхи ждут побед от миллионов влитых в клуб, молодой Дракслер с первых матчей начал проявлять себя. Это лишь ложка меда в бочке дегтя парижан. Команду весь сезон лихорадит, игра невнятная, еще и капитан Тьяго Сильва травмирован вместе с Тьяго Моттой и пропустят матч.