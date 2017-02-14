Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Головой по Матерацци Все блоги -

    День всех влюбленных

    14 февраля 2017
    14 февраля это не только ванильный праздник, но и начало игр 1/8 лиги чемпиионов.

    Каталонцы едут в Париж фаворитами. В новой истории ПСЖ встречался с барсой 6 раз и победил лишь 1 раз и то на групповом этапе. Барселона набрала ход, Неймар наконец забил, Месси который в одиночку делает матчи, опыт Иньесты факторы которые говорят в пользу басков. Но и без потерь не обошлось отсутствие Видаля и Маскерано заметно ослабят оборону, так же матч пропустит Туран.

    Унаи Эмери в своих 23 встречах с Каталонцами выиграл лишь единожды и считает что пора менять статистику в лучшую сторону. Кавани хочет выиграть именно этот розыгрыш лиги чемпионов, шейхи ждут побед от миллионов влитых в клуб, молодой Дракслер с первых матчей начал проявлять себя. Это лишь ложка меда в бочке дегтя парижан. Команду весь сезон лихорадит, игра невнятная, еще и капитан Тьяго Сильва травмирован вместе с Тьяго Моттой и пропустят матч.

    Но лига чемпионов всегда богата на сюрпризы и полна неожиданностей. ПСЖ даст достойный бой Барселоне. Команды результативные и сухим матч не будет точно, смело можно говорить, забьют обе команды. Пусть не пройдет ее по сумме двух матчевого противостояния, но домашний матч выиграет. В разрез мнению «БОМБАРДИРА» уверен, что к финальному свистку счет будет 3:1 в пользу ПСЖ.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11