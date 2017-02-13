Без совести

Футбольный мир запомнит их не только как профессионалов своего дела , но и как заядлых хулиганов, вызывающих противоречивые чувства

Винни Джонс

Первый из списка футбольных чудаков играл в «Уимблдоне». В феврале 1988 года Джонса играл с «Ньюкаслом». В начале матча Джонс подошел к Полу Газкое и сказал: «Меня зовут Винни Джонс. Я чертов цыган. Сегодня здесь только ты и я, толстяк, только ты и я!». По ходу матча при розыгрыше штрафного Винни крепко схватил за причендалы форварда «Ньюкасла». Газкой закричал от удивления, но рефери не заметил инцидента. В конце матча Пол попросил отнести в раздевалку «Уимблдона» и вручить Джонсу одну из роз, подаренных ему болельщиками. В ответ игрок «Ньюкасла» получил туалетный ершик. Как позднее в своей книге написал сам Винни Джонс, он просто был первым, что попалось ему под руку. А в одном из интервью Андрей КАНЧЕЛЬСКИС признался, что в первом матче против «Уимблдона» перед стартовым свистком к нему подошел Джонс, посмотрел в глаза и сказал: «Russian bustard, I'll kill you!” («Русский ублюдок, я тебя убью!») И изобразил, как двумя пальцами в глаза тычет – как Евгений Леонов: «Пасть порву, моргалы выколю!»

Джонс любил прибухнуть и почудить под это дело. Однажды чудом избежал срока за пьяную драку, отделавшись исправительными работами.

Пепе

В последнее время сбавивший обороты Пепе, в 2009 году в матче 32-го тура против «Хетафе» сбил игрока соперника в своей штрафной площади. Этого ему показалось мало и он начал вести себя агрессивно, толкаться с соперниками, хватать лежащего игрока. Пепе был немедленно удалён с поля, а в ворота «Реала» был назначен пенальти. За этот эпизод позднее он был дисквалифицирован на 10 матчей.

В 2014 схватил за нос Мюллера и в добавок боднул его.

В последнее время Пепе успокоился, может пошел на курсы у

правления гневом. Или все же взялся за ум.

Марио Балотелли

Составить конкуренцию в нелепости выходок Марио Балотелли мало кто сможет. Итальянец, успел поиграть в лучших клубах мира — «Интере», «Манчестер Сити», «Милане» и «Ливерпуле». Но запомнился он там не своими голами, а своими чудными выходками.​В «Интере», Балотелли признался в любви к «Милану». Итальянские журналисты, вручили нападающему красно-черную футболку «россонери». Он в свою очередь, недолго думая, тут же ее и примерил. Перейдя в «Сити», итальянец стал кидать дротики для дартса в игроков молодежки. Балотелли отхватил штраф в 100 тысяч фунтов. На поле Марио тоже пытался выделиться там, где этого делать не стоило. Перед началом сезона 2011/2012 «Манчестер Сити» играл с «Лос-Анджелес Гэлакси». При счете 1:0 Балотелли вышел один на один с вратарем и решил попытаться пробить пяткой. Роберто Манчини со злости заменил Марио. В октябре 2011 года нападающий едва не сжег свой дом стреляя петардами из окна. Один из них попал на штору, после чего пришлось вызывать пожарных.

На следующий день, после первого гола в матче против «Манчестер Юнайтед», Марио показал футболку с надписью «Why Always Me?» («Почему всегда я?»). В конце концов доканав наставника горожан отправился в безуспешное турне по Европе.