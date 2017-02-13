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Журнал «Юный ихтиолог»







Российские учeные обнаружили новый вид рыбы. Впервые еe заметили в Финском заливе, а позже в Москве-реке.

Рыба прекрасно чувствует себя в любых водоeмах – будь то пресная либо морская вода. При проведении многочисленных наблюдений, был замечен ряд особенностей поведения данной особи: рыба лучше всего переносит мутную воду и прекрасно ведeт себя в районе канализационных стоков.

Но самое главное – она, как хамелеон, принимает тот же цвет, что и окружающая среда. Вот поэтому-то еe и трудно поймать и использовать в исследовательских целях.

К тому же, как оказалось – еe мясо непригодно для еды, а попросту опасно для здоровья человека.

Учeные недолго думали и решили назвать эту рыбу «моторист».

Почему «моторист», а не скажем: «матрос-моторист»? Учeные об этом умалчивают, но редакция настроена решительно и всe-таки выведет учeных, так сказать, на «чистую воду».

Р.S. Когда номер подписывался к печати, выяснилось, что «мотористом» заинтересовались американские ихтиологи из ФБР (Федеральное Бюро Рыбоводства - прим. автора) и требовали предоставить им эту особь для исследований на предмет выделения мельдония.

Но тут же вмешался наш премьер Топтыгин Д.А., и рыба была срочно внесена в «Красную книгу непотопляемых животных».



Будьте бдительны или эхо «Холодной войны».





Журнал предупреждает: не рыбачьте и не купайтесь в реках и водоeмах Москвы и области. С некоторых пор там замечена хищная рыба Рейнгольд – злобная и непредсказуемая. Падкая на сенсации западная пресса уверяет, что это разработка КГБ (оперативное название «Reingold» – чистое золото. прим. автора) ещe с 60-х годов прошлого века, начатая в ГДР, предположительно в реке Майн (приток Рейна).

Что характерно: эта хищница набрасывается на людей, одетых в синие, зелeные или другие, отличные от красного цвета одежды – плавки или купальники.

Есть интересные свидетельства очевидцев.

Вот, например, показания одного нашего соплеменника, вздумавшего рыбачить на берегу реки:

« Сижу, ***, никого не трогаю, а тут, ***, такой поклeв! Леска как *** натянулась и я, ***, уже в воде! А эта ***, меня на дно, *** такая! Не знаю почему, но я как заору: «Спартак – чемпион!» – и всe, ***, сразу отстала, ***, вот!»

Редакция будет держать эту ситуацию под контролем.



Еженедельник «Вести с полей»

«Санитары футбола природы».





Из племенного муниципального хозяйства «Баблания» пришли печальные известия.

Как пояснил источник, пожелавший остаться неизвестным, всe стадо племенных овец было вырезано матeрым волчарой под кличкой «Газзават».

Войдя в доверие к руководству питомника и возглавив охрану и общее управление отарой, он в течении непродолжительного времени привeл вполне благополучное предприятие к банкротству. Хотя клятвенно обещал сделать «Бабланию» лучшей в стране и немного погодя – в Европе!

Редакция провела собственное расследование и сведения подтвердились.

Осталось добавить лишь немногое:

Вы, наверное наивно полагаете, что «санитар природы» понeс заслуженное наказание и где-то на Крайнем Севере отрабатывает срок в собачьей упряжке? Отнюдь.

Сытно отрыгнув и приняв благообразный вид, защитник животных внезапно обеспокоился положением дел в футболе народном хозяйстве, в частности в выращивании молодняка, не уступающего зарубежным образцам.

«Стране нужна реформа! Больше мяса и шерсти отечественного производства», - вещал неугомонный реформатор. При слове «мясо» у него обильно выделялась слюна и предательски поблескивали клыки. Стараясь сгладить впечатление и быть правильно понятым, волчара напоминал, что вообще-то он вегетарианец и к тому же автор нашумевшего проекта повсеместного выращивания укропа.

Свежо предание...



Из раздела «Вы нам писали»

«Неравнодушный»







В нашу редакцию позвонил житель деревни Малые Нужники, пенсионер всесоюзного значения, некто Ловчий, с жалобой на местную достопримечательность – пса неопределeнной породы под кличкой Бубен.

По словам пенсионера, Бубен буквально достал всех – метит все углы, столбы, недвижимое и особенно движимое имущество. Этот, с позволения сказать «писатель», облаивал всe руководство местной администрации, фермеров да и просто жителей.

Особенно, как утверждает гражданин Ловчий, досталось местной свиноферме и частной племенной конюшне.

Владелец свинофермы, господин Леонид Ведун, между прочим, уважаемый человек, к тому же ещe и владелец местной заправки «ЛУКОморье», постоянно страдает от кадровой текучки – сколько уже сменилось заведущих фермой и всем досталось от этого буйного двортерьера.

Отдельно, как подчеркнул бдительный деревенский житель, хотел бы выделить особую нелюбовь Бубна к конюху Лeньке Слускому. При каждом удобном случае, он так и норовил укусить коневода за ноги и принародно облаять. И как результат: Слуский попросту сбежал, говорят его видели последний раз наши полярники в Антарктиде.*

«Дорогая редакция! – взмолился по телефону пенсионер:» Избавьте нас от этого недоразумения, не доводите до греха!»

* https://m.sovsport.ru/football/news/944769-sluckij-v-blizhajshee-vremja-planiruet-posetit-antarktidu

