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    прогнозы

    8 февраля 2017
    прогноз на оставшиеся матчи ЧР.Кто станет чемпионом(имхо)

    попытаюсь спрогнозировать ход событий ,а точнее рез-ты игр весной:

    после 17 туров:

    Спартак-40 очков+3очк+3очк+3очк+3очк+3очк+0очк+3очк+3очк+1очк+3очк+3очк+0очк+3очк=70 очков

    Зенит-35 очков+1очк+3очк+3очк+1очк+3очк+3очк+3очк+3очк+3очк+3очк+1очк+3очк+0очк+3очк+3очк=68 очков

    Спартак-Краснодар 2-1

    Анжи 3-1

    Локомотив 2-0

    Оренбург 3-1

    уфа 2-0

    зенит 1-2

    ростов 3-1

    урал 2-0

    цска 1-1

    томь 4-1

    амкар 2-1

    терек 0-1

    арсенал 4-0

    итого мы чемпионы,да многие скажут что я могу «накаркать»))),но все таки даже с учето победы Зенита,и ничьи с Цска,мы все равно первые,а так весна всех рассудит.........................

    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +33458

      oyabun 9 февраля 2017, 16:14

      Интересно было бы взглянуть на прогноз и по Зениту подробный как по Спартаку - с кем как сыграет

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > oyabun 9 февраля 2017, 16:21

      Легко)),с
      делаю может завтра),кстати я когда спартак составлял и сразу зенит рядом составил в блокноте,и забыл вставить))завтра сделаю,отдельной статьей)

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