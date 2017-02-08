Интересно было бы взглянуть на прогноз и по Зениту подробный как по Спартаку - с кем как сыграет
попытаюсь спрогнозировать ход событий ,а точнее рез-ты игр весной:
после 17 туров:
Спартак-40 очков+3очк+3очк+3очк+3очк+3очк+0очк+3очк+3очк+1очк+3очк+3очк+0очк+3очк=70 очков
Зенит-35 очков+1очк+3очк+3очк+1очк+3очк+3очк+3очк+3очк+3очк+3очк+1очк+3очк+0очк+3очк+3очк=68 очков
Спартак-Краснодар 2-1
Анжи 3-1
Локомотив 2-0
Оренбург 3-1
уфа 2-0
зенит 1-2
ростов 3-1
урал 2-0
цска 1-1
томь 4-1
амкар 2-1
терек 0-1
арсенал 4-0
итого мы чемпионы,да многие скажут что я могу «накаркать»))),но все таки даже с учето победы Зенита,и ничьи с Цска,мы все равно первые,а так весна всех рассудит.........................