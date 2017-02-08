прогноз на оставшиеся матчи ЧР.Кто станет чемпионом(имхо)

попытаюсь спрогнозировать ход событий ,а точнее рез-ты игр весной:

после 17 туров:

Спартак-40 очков+3очк+3очк+3очк+3очк+3очк+0очк+3очк+3очк+1очк+3очк+3очк+0очк+3очк=70 очков

Зенит-35 очков+1очк+3очк+3очк+1очк+3очк+3очк+3очк+3очк+3очк+3очк+1очк+3очк+0очк+3очк+3очк=68 очков

Спартак-Краснодар 2-1

Анжи 3-1

Локомотив 2-0

Оренбург 3-1

уфа 2-0

зенит 1-2

ростов 3-1

урал 2-0

цска 1-1

томь 4-1

амкар 2-1

терек 0-1

арсенал 4-0

итого мы чемпионы,да многие скажут что я могу «накаркать»))),но все таки даже с учето победы Зенита,и ничьи с Цска,мы все равно первые,а так весна всех рассудит.........................