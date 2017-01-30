история ЦСКА 2 часть

эрих ты иЛа Примера: заметки юного испанца
Блокнот юноши с очерками о испанском футболе! Безграничный поток мысли...
Спортивный центр Красной Армии
Красной Армии был необходим свой спортивный центр для подготовки спортсменов, который бы служил примером и был показательным для войсковых клубов, военных округов и флотов.
В 1923 году создается Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча – коротко ОППВ. Под этим названием она просуществовала до февраля 1928 года, когда в честь десятой годовщины Рабоче-крестьянской Красной Армии был организован Центральный Дом Красной Армии (ЦДКА) имени М.В.Фрунзе.
ОППВ со всеми базами и командами вошла в его состав как отдел физической культуры и спорта. Военные спортсмены с этого момента стали выступать с эмблемой ЦДКА. как и обешял вторая часть