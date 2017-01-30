история ЦСКА 2 часть

1 февраля1928

Спортивный центр Красной Армии

ОППВ вошла в состав Центрального Дома Красной Армии имени М.В.Фрунзе как отдел физической культуры и спорта.

Красной Армии был необходим свой спортивный центр для подготовки спортсменов, который бы служил примером и был показательным для войсковых клубов, военных округов и флотов.

В 1923 году создается Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча – коротко ОППВ. Под этим названием она просуществовала до февраля 1928 года, когда в честь десятой годовщины Рабоче-крестьянской Красной Армии был организован Центральный Дом Красной Армии (ЦДКА) имени М.В.Фрунзе.

ОППВ со всеми базами и командами вошла в его состав как отдел физической культуры и спорта. Военные спортсмены с этого момента стали выступать с эмблемой ЦДКА. как и обешял вторая часть