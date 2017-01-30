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    цска Все блоги -

    история ЦСКА 2 часть

    30 января 2017
    блог ЦСКА сделал для вас второю часть и подпишитесь на блог завтра 3 часть если три комментария
    1 февраля1928

    Спортивный центр Красной Армии

    ОППВ вошла в состав Центрального Дома Красной Армии имени М.В.Фрунзе как отдел физической культуры и спорта.

    Красной Армии был необходим свой спортивный центр для подготовки спортсменов, который бы служил примером и был показательным для войсковых клубов, военных округов и флотов.

    В 1923 году создается Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча – коротко ОППВ. Под этим названием она просуществовала до февраля 1928 года, когда в честь десятой годовщины Рабоче-крестьянской Красной Армии был организован Центральный Дом Красной Армии (ЦДКА) имени М.В.Фрунзе.

    ОППВ со всеми базами и командами вошла в его состав как отдел физической культуры и спорта. Военные спортсмены с этого момента стали выступать с эмблемой ЦДКА. как и обешял вторая часть

    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      Ле­ван­довс­кий 30 января 2017, 15:41

      эрих ты иЛа Примера: заметки юного испанца
      Блокнот юноши с очерками о испанском футболе! Безграничный поток мысли...

      -2
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Ле­ван­довс­кий 30 января 2017, 16:19

      Пацан, на фига ты комментируешь свои посты. Выглядит смешно. Заканчивай фигнёй страдать))

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      Рейтинг: +12

      Ле­ван­довс­кий > forward33 30 января 2017, 16:57

      пошол

      -2
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Ле­ван­довс­кий 30 января 2017, 23:11

      Хоть бы слово правильно написал))) Я с тобой нормально общаюсь, а у тебя столько агрессии. Парень в 10 лет нельзя быть таким злым.

      1
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      Рейтинг: +12

      Ле­ван­довс­кий 30 января 2017, 15:41

      класссссссссссссссссссс

      -2
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      Рейтинг: +12

      Ле­ван­довс­кий 30 января 2017, 15:41

      спасибо ждал снетерпением вторую часть

      -2
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