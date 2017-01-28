В запас не наглядишься! Как себя проявили новички лондонских топ-клубов

Минувшим летом английские гранды из Лондона нуждались в усилении линии атаки.Клубы остановили свой выбор,на тех,кто казался им более подходящим.Как же провели новичики свои первые пол года в столице Великобритании?Попытаемся разобраться!

Миши Батшуайи (Челси)





Миши Батшуайи. Бельгийский нападающий приехал в чарующий Лондон из такого удобного для него Марселя. На юго-востоке в нем души не чаяли, главная звезда команды, голеадор , президент не скрывал того факта ,что Миши обязательно будет продан. Куда-нибудь ,лишь бы дорого .Да и сам Миши в любви к клубу не клялся. В бытность юнцом он сменил 6 молодежных команд в силу своего непростого характера.В одном из матчей за «Стандард» Батшуайи потоптался по сопернику, из молодежной сборной был выгнан из-за связей с девушками легкого поведения на тренировочной базе. Аля Супер Марио.









Теперь он в Лондоне. «Аристократы» выложили сумму в 39 миллионов евро за бельгийца. При подписании ходили слухи о продаже Диего Косты, так почему бы и не попробовать стать еще одним новым ДидьеДрогба. Тем более, великий Дидье тоже перебирался в «Челси» из «Марселя». Но Диего остался, а Миши любуется ровно подстриженным полем «Стэмфорд бридж» со скамейки. Нужно ли Антонио Конте менять забивного Косту на еще непроверенного Батшуайи? Но Миши берет своё. Первое появление на полях Англии случилось в матче против «Вест Хэма». Ничейный результат к 85-й минуте и усиление атаки в лице бельгийского таланта. Дебютного гола не случилось, Миши вышел на 6 минут, и ему этого оказалось мало, но для того, чтобы помочь новой команде вырвать победу вполне. Он ассистировал своему прямому конкуренту Косте. Тот на 89-й минуте вывел вперед свою команду, что привело к победе. Ровно через 5 дней Миши забил свой первый мяч в ворота «Уотфорда». Для этого ему понадобилось 18 минут.

23 августа Миши проводит полный матч в Кубке Лиги против «Бристоль Роверс», выдав свой лучший матч. Те два мяча не оставляют выбора фанатам «Челси»-они начинают его обожать. «Челси» побеждает, Миши на коне.За август твердая «пятерка».Три мяча, одна голевая за 125 минут. Но сказочный месяц закончился, чемпионат набирает ход, а Миши лицезреет все со стороны, до середины января проведя всего 380 минут. Выйдя в основе и доиграв до конца все 90 минут лишь в кубке против Питерборо 8 января, забив и отдав голевую. В матче против «Суонси» вышел на 3 минуты, «Эвертон» -11минут, «Кристал Пэлас»-2 минуты. Так и набралось. Пока Миши кубковый боец, проведя матчи в Кубке Англии, Кубке Лиги. Челси играет полурезервным составом. С учетом огромных перспектив стать чемпионом Англии в первом же сезоне, будет ли Антонио Конте уделять свой взор на кубки? Большой вопрос! Но если появится реальная перспектива завоевать и эти трофеи, будет ли наш герой основным в этих матчах? Первые шесть месяцев получаются сложными. Миши дает результат если играет, но матчей с его участием не так много.









Зима – пора трансферов, слухи сватают Диего Косту в Китай, но официальные комментарии говорят об обратном. Коста в «Челси» до лета. Те же слухи отправляют Миши в «ПСЖ»,в такую близкую и любимую Францию. Там Кавани и талант Огюстен,но возможность сыграть чуть больше. Аренда в «Вест Хэм»? Существует миф, что из аренды в «Челси» не возвращаются. Но торопиться Миши не стоит! В первом своем сезоне в «Марселе» первое время было куда хуже. В 26 матчах забил 9 мячей, из них в 19 выходил на замену, так же сидев под Жиньяком, только после того, как Андре-Пьер активно предпринял попытки для ухода, Миши предоставлялось времени на поле существенно больше. Поэтому,может, уходящий каждое трансферноеокно ДиегоКоста повторит футбольную судьбу для бельгийца? Место в основе будет вакантно. Держим в уме Льоренте, с которым снова хочет поработать Конте,а тот уехать подальше от злополучного Уэльса поближе к верхним строчкам таблицы.













Винсент Янссен (Тоттенхэм)





Игрок, так ярко блеснувший в прошлом сезоне в составе «АЗ», этим летом пополнил молодую команду МаурисиоПочеттино. Переговоры велись чуть больше месяца, и голландец изъявил желание перейти именно в команду из Лондона. Боссы «АЗ», ПСЖ и «Вест Хэма» остались с носом. Сумма перехода 22 миллиона евро .Немного о Винсенте. Воспитывался он в системе «Фейеноорда» , но, так и не получив своего шанса в основе команды, был отпущен свободным агентом. В 2013 подписал свой первый контракт с «Алмере Сити» никогда не игравшим в высшем дивизионе, да и во втором дивизионе находясь в нижней части таблицы. Янссен заявил о себе неплохой результативностью и поднял скромный клуб выше в таблице. В летнее межсезонье 2014-2015 результативность форварда приглянулась многим клубам из высшего дивизиона, На пороге подписания контракта с «Херенвеном», на радарах появился «АЗ» и перехватил Винсента в свои ряды, выложив за него 400 тысяч евро. Дебютные два мяча забиты в ворота «Твенте», но по-настоящему реализовать себя Винсент смог во второй половине сезонаЮ забив 6 мячей в трех январских играх, а позже стал забивать минимум по одному мячу в семи встречах подряд .









Летом, нуждающийся в подмене Харри Кейну «Тоттенхэм» взял нападающего в свои ряды. В дебютном ,хоть и товарищеском матче, Янссен забил, но первый официальный забитый мяч пришлось ждать до 21 сентября. В Матче кубка лиги против «Джилингема»Винсент реализовал пенальти. К слову, все свои последующие мячи голландец забивал с пенальти в ворота «Ливерпуля» и «Лестера» соответственно. В октябре Винсент был единственным чистым форвадом «Тоттенхэма», в связи травмой Кейна в матче против «Сандерленда». Но показать себя с лучшей стороны Янссен не смог. В отсуствиеКейна «Тоттенхэм» выдал серию из ничьх. Янссен критикуется всеми: болельщиками, экспертами, но главный тренер верит в него и просит подождать, голы обязательно придут. Хоть Винсент нацелен на ворота, но он не результативен, в игре в подыгрыше он достаточно хорош, , но свои прямые обязанности выполняет неважно.











На данный момент Янссен имеет в своем активе один гол с пенальти в чемпионате ,2 мяча в кубке лиги проведя 708 минут за клуб. По статистическим данным Винсент Янссен является худшим нападающим АПЛ, нанес не менее 33 трех ударов по воротам, но не достиг цели. Разыгравшийся молодой отец Харри Кейн не дает повода усомниться в своем мастерстве, преодолев синдром второго сезона, да и третьего, забивает с завидной регулярностью, у Янссена нет шансов вытеснить его из основы. Набирает ход чемпионат, в «АЗ»Винсент разыгрался во второй половине сезона, возможно история повторится? Для «Шпор»будет приятная головная боль, кого же из забивных форвардов выпускать. Или Винсенту стоит сменить игровой номер? Миф о проклятье 9 номера познал на себе Роберто Сольдадо. Как бы то ни было, МаурисиоПочеттино пришлось довериться 22– летнему нападающему в отсутствие забивного Кейна, но тот не оправдал возложенного доверия. Коуч знаменит своими принципиальными и жесткими требованиями, спросите у Таунсенда и Кабуля. Остается работать и ждать шанса, который предоставиься не так скоро, ротация в премьер-лиги не в чести у «Шпор»,хорошо бы было завоевать и кубок .Лига Европы – надежда для Винсента, именно там решиться судьба игрока «Тоттенхэма».









Лукас Перес (Арсенал)





Лукас Перес. Игрок, звезд с неба не хватавший, провел сильный сезон в «Депортиво» и получил повышение в классе. В 37 матчах за испанскую команду Лукас забил 18 мячей, лучше он играл лишь во второй команде «РайоВальекано» в сезоне– 2009/2010. Начинал свой путь Перес в третьей команде «Атлетико» из Мадрида в 2007 году. Проведя пол сотни матчей за два года, в 2009 Лукас сменил команду, перейдя к своим малым соседям в «РайоВальекано». Для получения игровой практики в этом же году был отправлен во вторую команду из 3 дивизиона. Показав результативную игру Лукас получает предложение о переходе из Украины,от львовских «Карпат».Погостил в аренде «Динамо» из Киева, отправился в греческий «ПАОК»и через него вернулся в Испанию, в родную Ла-Корунью, откуда он родом, где совершил качественный скачок в своей игре и получил новый вызов. Многие болельщики к этому переходу отнеслись с долей скептицизма. Ждали усиления, но более именитого, звездного, а пришел звезд с неба не хватавший Лукас Перес, знакомый лишь любителям испанского и украинского футбола. Перейдя за 20 миллионов евро завершив летние приобретения «канониров».На поле отмечают его трудолюбие и способность сыграть на разных позициях. Бывший главный тренер «Карпат» Олег Кононов такого мнения об игроке: «Лукас выступает на позиции нападающего, он может сыграть одинаково хорошо как в центре, так и с краю. Его рабочая нога – левая. Лукас может сыграть в обороне или в качестве атакующего хавбека. У него есть потенциал, он может решить эпизод в пользу команды». Работяга, скажете вы? Но, как высказался гендиректор «Карпат», с режимом и дисциплиной не все так гладко. Садился ужинать в 12 ночи, а просыпался к полудню, Лукас отказывался менять свой режим, объяснив это тем, что он к нему привык. В каждом из нас есть немного Лукаса. Хорошо,что работягой он остается на поле.





Дебютный матч за «канониров» Перес провел против «Саутгемптона» на «Эмирейтс»,сыграв 62 минуты ,но не отличившись результативными действиями. Перве два мяча случились в Кубке Лиги против «НоттингемФорест». Перес провел полный матч, отличившись два раза и сделав результативную передачу. В Лиге чемпионов Перес помогает одолеть бесславный «Лудогорец», сделав две голевые передачи. После игры с «Мидлсбро» в чемпионате, в которой он провел 24 минуты, Лукас высказался на тему своего положения в команде:«Когда я только прибыл сюда, ожидал, что у меня будет более важная роль».

На такой выпад со стороны игрока Венгер отреагировал следующим образом: «Я верю, что Лукас потенциально может стать для нас очень важным игроком».В матче Кубка Лиги с «Редингом» Перес получает травму. Лукас отсутствовал месяц, вопреки прогнозам врачей, обещавшим оставить его вне поля на 6 недель, восстановился и вернулся к матчу в Кубке Лиги против «Саутгемптона».Самый запоминающийся матч и поклонников игры Лукас Перес провел в Лиге чемпионов против «Базеля», забив три мяча.





В общей сложности испанский охотник за голами провел 775 минут,забил 7 мячей и отдав 5 голевых передач. Очевидно что, как и любой новичок, Лукас чаще всего проводит матчи в кубках. Но в рамках чемпионата играет гораздо реже, о чем он и высказал свое недовольство..28 лет для футболиста порог зрелости, качества его игры. Можно смело утверждать что испанец в «Арсенале» оказался конкурентоспособным, приносящим пользу и может пока рано говорить что покупка себя оправдала, но первую половину сезона Лукас провел как минимум выше своего уровня.

Таким образом, мы видим,что карьера игроков складывается по разному,как до появления в Лондоне,так и после. Кто-то успешнее, кто-то дороже, а кто-то моложе. Впереди самая ответственная часть сезона,в которой необходимо приложить все свои усилия и мастерство. Именно после окончания всех матчей, фанаты могут говорить, что игрок их команды,оказался наиболее успешным приобретением среди лондонских соперников