Не спешите хоронить чемпиона.

Почему «Барселона» всё ещё участник золотой гонки?

Юрий Усынин уверен, что те, кто уже списал «Барселону» со счетов в Примере, сделали это очень поспешно.



Недавняя встреча «Севильи» и «Реала» оказалась чуть ли не ключевым поединком в вопросе дальнейших перспектив чемпионской гонки. Конечно, многих настораживают проблемы, которые «Барселона» ещё не преодолела, не делать же далеко идущие выводы на основе побед над «Лас-Пальмасом» и «Эйбаром». Увольнение директора команды за слова о Лионеле Месси только подлило масла в огонь. Вроде как если начинаются какие-то проблемы вне поля, то уж в самих матчах показывать что-то хорошее станет ещё в разы сложнее.



Однако главное не то, кто из болельщиков уже успел похоронить каталонцев, а то, что у «Барселоны» есть как минимум пять основополагающих причин, позволяющих не списывать их со счетов, какая бы ситуация не складывалась в турнирной таблице и какие бы околофутбольные слухи и обсуждения не витали вокруг сине-гранатовых.



В последние годы практически основной и, можно сказать, единственной проблемой был слишком большой разрыв в мастерстве между стартом и футболистами, выходящими со скамейки. Разумеется, не все дорогостоящие летние приобретения оправдали себя, но стремление создать солидную глубину состава уже приносит первые плоды. Кажется, Луис Энрике наконец-таки научился давать отдых лидерам без большого ущерба для пополнения очковой копилки. Неймар, Андреас Иньеста, Жерар Пике и Серхи Роберто – это не только список железных игроков основы, но и фамилии парней, которые получили отдых в матче с «Лас-Пальмасом», закончившимся убедительнейшей викторией хозяев.



Ранее были неудачные эксперименты с составом против «Сельты» и «Алавеса», но на этот раз команда показала себя во всей красе: Луис Суарес и Серхио Бускетс продемонстрировали, почему они являются одними из лучших в мире футболистов на своих позициях, а Андре Гомеш, Рафинья и Арда Туран доказали, что на них можно положиться.



Конец прошлого сезона хорошо продемонстрировал необходимость и важность ротации, так что теперь тренер может выдохнуть. Хотя расслабляться ему, разумеется, не стоит. Однако глупо отрицать, что сейчас у него куда больше возможностей не загнать ключевых исполнителей, таланты которых очень сильно понадобятся в конце сезона.