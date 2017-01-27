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    Barca&Leo Все блоги -

    "Барселона" отправилa Месси вариант нового контракта

    27 января 2017
    Президент "Барселоны" отправил Месси вариант нового контракта

    Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу отправил нападающему Лионелю Месси вариант нового контракта. Как сообщает Sports.es, каталонцы хотят продлить договор с 29-летним аргентинцем до 2022 года. Тем не менее игрок пока не ответил на данное предложение.

    Стоит отметить, что если Месси согласится подписать этот контракт, то он будет выступать за сине-гранатовых до 35 лет.

    В текущем сезоне аргентинский форвард, выступающий в течение всей карьеры за «Барселону», сыграл в 26 матчах, забил 28 голов и сделал 9 голевых передач.

    Рейтинг: 2 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Ле­ван­довс­кий 27 января 2017, 22:41

      И СДЕЛАЛ 9 АСИСТОА А НЕ ГОЛОВ

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