Матчи на сборах

Капенгаген-первый соперник
Уже в эту субботу красно-белые проведут свой первый спарринг с 11-кратным чемпионом Дании-Капенгагеном.
И все-таки этот матч не стоит воспринимать всерьез,так как это первый матч,а в первом матче как всегда множество неточных передач ,большой процент брака , так сказать вкатывание в «игровой ритм»,именно игровой,а не тренировочный.Игроки начинают привыкать к играм и набирать кондиции.
Чего ждать от этого матча?
Ну во-первых интересно будет понаблюдать по какой схеме будет играть команда Массимо Карреры,будет ли новшества в виде новой или точнее сказать эксперименты с новой схемой(хотя куда без них ,тем более на сборах)
или же будут улучшать уже сыгранный состав или же 3 вариант , так сказать смешанный.
Но я полагаю ,что большинство понимает,что в первом матче будет играть молодежь,впрочем кто знает,может Дон Массимо думает иначе-скоро узнаем.
История встреч
Москвичи уже 2 раза играли с клубом из Дании:1 раз -в финале Копа дель Соль,а 2(думаю лучше запомнившийся матч и не потому,что это было 2 года назад,а потому,что тогда красно белые крупно проиграли.
Кубок Солнца 2012, Финал
07.02.2012Спартак–Копенгаген5:0 (4:0)