Матчи на сборах

обсуждаем соперников с которыми предстоит играть ,а также 4 игры много или мало

Капенгаген-первый соперник

Уже в эту субботу красно-белые проведут свой первый спарринг с 11-кратным чемпионом Дании-Капенгагеном.

И все-таки этот матч не стоит воспринимать всерьез,так как это первый матч,а в первом матче как всегда множество неточных передач ,большой процент брака , так сказать вкатывание в «игровой ритм»,именно игровой,а не тренировочный.Игроки начинают привыкать к играм и набирать кондиции.

Чего ждать от этого матча?

Ну во-первых интересно будет понаблюдать по какой схеме будет играть команда Массимо Карреры,будет ли новшества в виде новой или точнее сказать эксперименты с новой схемой(хотя куда без них ,тем более на сборах)

или же будут улучшать уже сыгранный состав или же 3 вариант , так сказать смешанный.

Но я полагаю ,что большинство понимает,что в первом матче будет играть молодежь,впрочем кто знает,может Дон Массимо думает иначе-скоро узнаем.

История встреч

Москвичи уже 2 раза играли с клубом из Дании:1 раз -в финале Копа дель Соль,а 2(думаю лучше запомнившийся матч и не потому,что это было 2 года назад,а потому,что тогда красно белые крупно проиграли.

Кубок Солнца 2012, Финал

07.02.2012 Спартак–Копенгаген 5:0 (4:0)

Жилина-клуб знакомый спартаковцам по Лиге Чемпионов(2 и последний соперник на сборе в Абу-Даби)

Один из сильнейших клубов Словакии, 7-кратный чемпион страны.Тут уже думаю попробуют либо сыграть полностью основным составом(хотя бы 1 тайм,либо замены произойдут в перерыве)

Об остальных соперниках информации пока еще нет.