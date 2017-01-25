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    трансляции предсезонных матчей

    25 января 2017
    игры на сборах

    Оба поединка «Спартака» в Эмиратах, скорее всего, будут доступны для просмотра в прямом эфире

    Как известно, московский «Спартак» на своем первом зимнем сборе в Арабских Эмиратах проведет два контрольных поединка. Первый состоится в субботу 28 января со словацкой командой «Жилина», которая в свое время была соперником красно-белых в рамках группового этапа Лиги чемпионов, а второй – во вторник 31 января с датским «Копенгагеном». После этого спартаковцы завершат пребывание в Абу-Даби и 1 февраля вернутся в Москву. Как нам удалось выяснить, сейчас спартаковский клуб прилагает все усилия для того, чтобы болельщики команды смогли увидеть обе эти игры в прямом эфире на канале YouTube. Шансы на показ матчей достаточно велики. Первая игра с «Жилиной» начнется в 16.00 по московскому времени.[Сообщено kb_nizhni_tagil]

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