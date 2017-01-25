СУДЬИ ПРИНЕСЛИ «РЕАЛУ» ВОСЕМЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОЧКОВ

Мадридский «Реал» набрал восемь очков в чемпионате Испании благодаря ошибкам арбитров, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, судьи результативно ошиблись в матчах с «Сельтой» (2:1), «Малагой» (2:1), в этих встречах Альваро Мората и Серхио Рамос забивали из офсайдов, а также с «Эспаньолом» (2:0) и «Депортиво» (3:2).

В то же время, судейские ошибки отобрали четыре очка у «Барселоны». Арбитры не назначили пенальти в ворота «Сельты» (3:4) за фол не Неймаре, не засчитали чистый гол Пике в поединке с «Малагой» (0:0), а также не поставили два 11-метровых во встрече с «Вильярреалом» (1:1). При этом судья ошибочно незасчитал гол в ворота «Барселоны» в матче с «Реалом Сосьедад» (1:1).