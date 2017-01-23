Spartak.com: «Спартак» работает без выходных

Информация о пятом рабочем дне красно-белых на сборе в ОАЭ.

В понедельник, как, впрочем, в субботу и воскресенье, когда наши читатели наслаждались выходными, спартаковцы продолжали усердно трудиться на первом зарубежном сборе в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

К счастью, по содержанию один тренировочный день красно-белых практически всегда не похож на другой. И потому, в частности, интенсивная и утомительная работа с акцентом на физику не выглядит монотонной.

К примеру, сегодня после занятия в тренажерном зале каждая из двух групп отправилась на берег Гранд канала, расположенного в ста метрах от отеля. Но не для того, чтобы смыть с себя семь потов, пролитых на тренажерах, а для того, чтобы, как минимум, пролить столько же в упражнениях на песке неподалеку от загорающих на пляже туристов. Тренировка на песке – специфический вид занятий, с сумасшедшей нагрузкой на мышцы ног. Не случайно, когда перед вечерней тренировкой на зеленом газоне Массимо Каррера озвучил программу работы на ближайший час – все игроки дружно зааплодировали. Лишь только потому, что предстоящее занятие целиком и полностью было посвящено упражнениям с мячом. Шла отработка техники и контроля мяча, расширялся тактический кругозор и, наконец, под занавес – любимая игра: футбол. Разве что на одной половине поля.

Тренировка полевых игроков не всегда совпадает с занятиями вратарей. Скажем, сегодня с утра Джанлука Риомми отправился с тремя своими подопечными на стадион «Шейх Зайд», где голкиперы трудились по своей программе. Так же, к слову, как и вечером до тех пор, пока не началась игра.

Следует отметить, что одним из самых заинтересованных зрителей на тренировках команды является технический директор ФК «Спартак-Москва» Юхан Гераскин. Интересно, что в его планы выходят и командировки на два последующих предсезонных сбора красно-белых.









