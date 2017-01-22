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    спартак сезона 16-17

    22 января 2017
    о команде в этом сезоне

    Новый сезон.Новые ожидания,неудачи,смена тренера и окончание первой части сезона на 1 месте.

    В конце прошлого сезона,когда красно-белым удалось выйти с 5 места(которое потом Л.Федун назвал позором)в Лигу Европы,я думаю многие были рады.И спустя каких-то 1,5-2 месяца уже оттуда вылетели(я вот например очень хорошо помню тот момент,прям как сейчас:идет 89 или 91 минута не помню счет 0-0 и тут мы начинаем удерживать устраеваемый нас счет и спустя каких-то 20-40 секунд идет обрез чуть ли не с половины поля Иван Тричковски принимает мяч и посылает его под Ребровым,как я тогда разозлился и со всей дури кинул пульт в телевизор-это надо было видеть)),хотя оказывается это был конец,перед огромным началом.

    Вот за счет чего мы сейчас на 1 месте(ИМХО):

    1)Зверская самоотдача

    2)Супер-тренер

    3)ЕГО ТАЛАНТ

    4)великолепный микроклимат в команде

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