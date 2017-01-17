Барселона продлит Месси

РАДИ ПРОДЛЕНИЯ МЕССИ «БАРСЕЛОНА» НАМЕРЕНА ПРОДАТЬ РАКИТИЧА И ТУРАНА

Ради продления контракта со своим ведущим форвардом Лионелем Месси каталонская «Барселона« намерена расстаться со своими двумя полузащитниками – Иваном Ракитичем и Ардой Тураном, что позволит выручить средства на зарплату аргентинцу.

По информации Elconfidencial, хорватского хавбека «сине-гранатовые» планируют продать в «Манчестер Сити», главный тренер которого Хосеп Гвардиола лично заинтересован в этом трансфере, а турецкого легионера – в один из китайских клубов.