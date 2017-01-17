Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Barca&Leo Все блоги -

    Барселона продлит Месси

    17 января 2017
    РАДИ ПРОДЛЕНИЯ МЕССИ «БАРСЕЛОНА» НАМЕРЕНА ПРОДАТЬ РАКИТИЧА И ТУРАНА

    Ради продления контракта со своим ведущим форвардом Лионелем Месси каталонская «Барселона« намерена расстаться со своими двумя полузащитниками – Иваном Ракитичем и Ардой Тураном, что позволит выручить средства на зарплату аргентинцу.

    По информации Elconfidencial, хорватского хавбека «сине-гранатовые» планируют продать в «Манчестер Сити», главный тренер которого Хосеп Гвардиола лично заинтересован в этом трансфере, а турецкого легионера – в один из китайских клубов.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11