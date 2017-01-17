Неймар – самый дорогой игрок мира

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Неймар (246,8 млн евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн) и полузащитника Поля Погба (155,3 млн).

Самый дорогой голкипер – Ян Облак («Атлетико», 59,8 млн), центральный защитник – Рафаэль Варан ( , 64 млн), фланговый защитник – Эктор Бельерин («Арсенал», 70,3 млн).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

1. Неймар ( ) – 246,8 миллиона евро

2. Месси ( ) – 170,5

3. Поль Погба ( ) – 155,3

4. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,4

5. Луис («Барселона») – 145,2

6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 139,2

7. Криштиану Роналду ( ) – 126,5

8. Пауло Дибала ( ) – 113,8

9. Деле Алли («Тоттенхэм») – 110,5

10. Эден Азар («Челси») – 101,5