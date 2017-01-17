Неймар – самый дорогой игрок мира

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.
Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Неймар (246,8 млн евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн) и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба (155,3 млн).
Самый дорогой голкипер – Ян Облак («Атлетико», 59,8 млн), центральный защитник – Рафаэль Варан («Реал», 64 млн), фланговый защитник – Эктор Бельерин («Арсенал», 70,3 млн).
Топ-10 самых дорогих игроков мира:
1. Неймар («Барселона») – 246,8 миллиона евро
2. Месси («Барселона») – 170,5
3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 155,3
4. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,4
5. Луис Суарес («Барселона») – 145,2
6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 139,2
7. Криштиану Роналду («Реал») – 126,5
8. Пауло Дибала («Ювентус») – 113,8
9. Деле Алли («Тоттенхэм») – 110,5
10. Эден Азар («Челси») – 101,5