Прославленный испанец – о стандартах аргентинца.

Валерон уверен, что Месси изменил технику исполнения штрафных ударов

Известный в прошлом полузащитник Хуан Карлос Валерон высказал мнение о штрафных ударах Лионеля Месси. Экс-хавбек сборной Испании уверен, что аргентинец переиначил манеру исполнения стандартных положений. Напомним, сам Валерон в своё время считался неплохим исполнителем стандартов.



«В «Барселоне» немало хороших исполнителей штрафных. Сейчас это делает Месси. Соперникам «Барсы» лучше не нарушать правила неподалеку от штрафной площади. Месси и раньше успешно исполнял стандарты, но теперь делает это иначе. Как правило, мяч направляется над стенкой. Однако Месси провоцирует у вратарей неопределенность, они не знают, как именно он пробьёт», – отметил Валерон для Marca.

