Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Barca&Leo Все блоги -

    Прославленный испанец – о стандартах аргентинца.

    13 января 2017
    Валерон уверен, что Месси изменил технику исполнения штрафных ударов

    Известный в прошлом полузащитник Хуан Карлос Валерон высказал мнение о штрафных ударах Лионеля Месси. Экс-хавбек сборной Испании уверен, что аргентинец переиначил манеру исполнения стандартных положений. Напомним, сам Валерон в своё время считался неплохим исполнителем стандартов.

    «В «Барселоне» немало хороших исполнителей штрафных. Сейчас это делает Месси. Соперникам «Барсы» лучше не нарушать правила неподалеку от штрафной площади. Месси и раньше успешно исполнял стандарты, но теперь делает это иначе. Как правило, мяч направляется над стенкой. Однако Месси провоцирует у вратарей неопределенность, они не знают, как именно он пробьёт», – отметил Валерон для Marca.

    Рейтинг: 1 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11