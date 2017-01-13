Незаметный герой.

Какой след оставит Суарес в «Барселоне»?

Юрий Усынин считает, что Луис Суарес является самым недооцениваемым футболистом после великолепного прошлого сезона, и уверен в том, что продлив контракт с «Барселоной» он оставит значительный след в её истории.



Когда уругваец только пришёл в «Барселону», то никто не сомневался, что он отличный футболист, большинство неравнодушных к клубу людей переживали, сможет ли Суарес исправиться и начать вести себя подобающим образом, ведь в тот момент он как раз отбывал дисквалификацию. В свой последний сезон на «Энфилде» Луис забивал почти по мячу за игру, что для АПЛ просто фантастический показатель, а также успевал ещё и раздавать результативные передачи. В итоге «Ливерпуль» чуть было не выиграл титул. А вот после укуса за плечо Джорджо Кьеллини, ставшего третьим за четыре года, остро встал вопрос, готова ли «Барселона» постоянно рисковать потерять на часть сезона своего ударного форварда вследствие дисквалификаций за несдержанность. Учитывая его буйный нрав, как часто он бы терял контроль в Класико или решающих играх Лиги чемпионов?



На удивление уругваец не только блестяще влился в атакующие построения каталонцев, найдя полное взаимопонимание с Лионелем Месси и Неймаром, являющимися куда более медийными фигурами, но и перестал буянить: большинство его проступков ограничиваются жёсткими стыками или спорами на поле.

