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    Иван Ракитич перейдет из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

    13 января 2017
    Иван Ракитич перейдет из «Барселоны» в «Манчестер Сити». Хорват недоволен игровым временем.

    Хорват недоволен игровым временем.

    Иван Ракитич не попал в заявку на воскресный матч с «Вильярреалом» и в ближайшее время, скорее всего, сменит клуб. Переговоры с «Барселоной» о трансфере хорватского полузащитника ведет «Манчестер Сити».

    Хосеп Гвардиола желает заполучить Ракитича уже в январе, а сам 28-летний футболист недоволен нынешним положением в каталонском клубе, передает Jutarnji List.

    Ракитич не провел ни одной полной игры в Ла Лиге с 29 октября, а в последних 3 матчах участия не принял.

    Покупка хорвата у «Севильи» летом 2014 года обошлась «сине-гранатовым» в 18 млн евро.

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