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    В «БАРСЕЛОНЕ» РАССКАЗАЛИ, КОГО БЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ В СОПЕРНИКАХ ПО 1/4 ФИНАЛА КУБКА ИСПАНИИ

    13 января 2017
    В «БАРСЕЛОНЕ» РАССКАЗАЛИ, КОГО БЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ В СОПЕРНИКАХ ПО 1/4 ФИНАЛА КУБКА ИСПАНИИ

    Вице-президент каталонской «Барселоны« Жорди Местре назвал команду, которую «сине-гранатовые» хотели бы видеть своим соперником по 1/4 финала кубка Испании.

    «Мы хотели бы встретиться с «Алькорконом«, потому что это команда, с которой мы никогда не играли, и было бы неплохо встретиться с ними. Вообще же все потенциальные соперники сложны и заслуживают того, чтобы быть в числе лучших восьми команд турнира», – цитирует Местре sport.es.

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