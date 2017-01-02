Китайская топовая лига или колония по погублению игроков?

В этом блоге я хочу рассказать о двух сторонах китайского безумия.

Большинство любителей футбола ассоциируют китайский футбол как мешковатое привлечение топовых игроков. Но в то же время китайцы ставят задачу стать топ-лигой, на уровне Ла Лиги или Английской лиги. Поэтому с уверенностью говорю, что китайцы, несмотря на жесткий лимит, будут интенсивно покупать топ-футболистов 26-29 лет или 30+. Конечно, покупать футболистов будут разные команды, но все эти клубы реализовывают одну идею-Китайский топ-чемпионат. Сейчас мы разберемся-хорошо ли совершить переход в Китай или нет

Почему переход в Китай-это хорошо.

Что приходит на голову-огромная зарплата. Ведь даже среднему нападающему Грацианно Пелле платят почти столько же, сколько и Месси. Тевес на старости лет является самым высокооплачиваемым футболистом мира, а Оскар и Халк все равно будут вызываться в сборную Бразилии, поэтому для обеспечения семьи можно перейти в Китай.

Не стоит забывать и про амбиции. Я уже отмечал, что китайский чемпионат хочет быть на уровне АПЛ, что очень привлекает игроков. Они рассчитывают как-то повлиять на футбол. Поэтому переход в Китай этот фактор гарантирует-и денег вложено много, и цели ставятся амбициозные.

И последнее, что хочется отметить-игровая практика. Футболисты будут играть все матчи. Если в Челси Оскар в этом сезоне получал 400 суммарных минут, то в Китае он может получить и все 3600, что очень порадует его. Но если тот же Халк и так был ключевым игроком Зенита, то у него немного другая ситуация. Он как и играл, так и будет играть. Ничего в его практике не изменится

Почему переход в Китай-это плохо.

Стагнация. Да, Китай хочет стать топ-лигой, но на данный момент таковой не является. Поэтому переход из той же АПЛ-это два шага назад. Футболисты, перешедшие в Китайский чемпионат мгновенно забываются, и вспоминаются изредка, и то не в самом хорошем контексте. Конечно, игровая практика есть, но соперники пока что слабые, поэтому футбольные навыки развиваются медленно. Также теряются шансы взять какую-нибудь престижную индивидуальную награду, и в итоге твоя карьера тихо заканчивается, что безумно скучно.

Звездная болезнь. Есть такое выражение:Деньги кружат голову. И если исходить из этой фразы, то можно сказать, что если футболисты через года два вернутся в Европу(что вероятно), то играть как раньше уже не будут. Их психология будет таковой:»Я был крут в Китае, и зачем мне выкладываться по полной на тренировках, если я себя ярко покажу в игре». Яркий пример-Уинстон Богарт. Он не играл в Китае, но из-за денег снизил требования к себе.