Лига Чемпионов других частей света или континентов

Пока любители футбола тоскуют по главному европейскому клубному турниру, предлагаю ознакомиться с его аналогами, проводимыми во всём мире.

Мадридский «Реал» выиграл Клубный Чемпионат Мира, в котором принимали участие победители самых престижных турниров со всего мира. Что же выиграли эти команды?

Лига Чемпионов КАФ

Африканский главный клубный турнир проводится также ежегодно. До 1997 года назывался Африканским Кубком Чемпионов. Напоминает Кубок Европейских Чемпионов (старое название Лиги Чемпионов). Спонсором является компания Orange. Кстати, официально соревнование так и называется – Orange CAF Champions League.

В турнире могут принять участие клубы-чемпионы федераций, являющихся членами КАФ, а также команды, занявшие 2-е места в чемпионатах 12 лучших федераций по рейтингу КАФ (в рейтинге для турнира 2009 года 3 федерации разделили 12-е место, поэтому к турниру были допущены 14 клубов, занявших 2-е места).

Турнир проходит по системе «плей-офф» до стадии 1/8 финала, победители этой стадии выходят в групповой этап, проигравшие переходят в Кубок Конфедерации КАФ. В групповом этапе 8 команд разбиты на 2 группы по 4 команды; 2 лучшие команды из группы выходят в полуфинал. Финал состоит из 2 матчей.

Действующий победитель египетский «Аль-Ахли». Он же и наиболее титулован (8 раз). Его я уже упомянул в рейтинге самых титулованных клубов за всю историю футбола.

Лига Чемпионов АФК

Теперь посмотрим на азиатский турнир. Всё почти тоже самое. Участие принимают клубы из самых развитых стран (по рейтингу АФК). С 2007 года принимает участие Австралия. Стоит отметить то, что соревнование не проводилось с 1972 по 1985 год.

С 2009 года в турнире принимают участие 32 команды. В групповом этапе 8 групп (по 4 на Западную и Восточную Азии) по 4 команды. 2 лучшие выходят в плей-офф. Очень напоминает Лигу Чемпионов из Европы. Ещё одно нововведение — квалификационный раунд, в котором могут принять участие до 8 клубов (в сезоне 2009 — 5 клубов), 2 победителя проходят в групповой этап.

Действующий победитель – «Чонбук Хёнде Моторс» (Республика Корея). Наиболее титулован из той же страны «Пхохан Стилерс» (3 раза). Интересно, после китайских покупок изменится ли ситуация в азиатском футболе?

Лига Чемпионов КОНКАКАФ

В Северной и Центральной Америке главный международный турнир немного отличается.

С сезона 2012/2013 участие принимают 24 команды в 8 группах по 3 команды. Причём существует условие, что команды Мексики и США не должны играть в групповой стадии друг с другом. В группах не может быть больше одной команды из одной страны. Из группы выходит только один участник. Далее всё аналогично европейскому состязанию. В группах команды играю по 2 матча друг с другом (дома и в гостях). В плей-офф тоже самое, включая финал турнира.

Действующий чемпион – мексиканская «Америка». Она и наиболее титулована ( 7 раз). Стоит отметить, что начиная с 1996 года именно мексиканские команды доминируют в этом соревновании.

Кубок Либертадорес КОНМЕБОЛ

Южная Америка, наверное, единственный континент, способный ответить Европе. Название турнира переводится как «Кубок Освободителей». Кубок назван в честь исторических лидеров войны за независимость испанских колоний в Америке.

Бразилия и Аргентина имеют по 5 команд-участниц, другие страны по 3. С 2011 года путёвку на турнир получает победитель Южноамериканского кубка. Турнир стартует с предварительного раунда, в котором участвуют 12 команд (по 1 представителю от каждой страны и 2 представителя от страны победителя предыдущего розыгрыша). Победители предварительного раунда и 26 команд, напрямую попавших в групповой этап, с помощью жеребьёвки распределяются на 8 групп по 4 команды, по 2 лучшие выходят в плей-офф. Финал состоит из 2 матчей.

Действующим победителем является колумбийский «Атлетико Насьональ». Наиболее титулован аргентинский «Индепендьенте» (7 раз). Между прочим, известное противостояние Аргентины и Бразилии ярко выразилось и тут. 24 раза победителями, а 33 раза финалистами были аргентинские команды. 17 раз победителями и 31 раз финалистами были бразильцы.

Надеюсь, я хорошо вас ознакомил с данными турнирами, и теперь вы имеете представление о других главных трофеях других частей света и континентов. Не стоит говорить, что выиграть эти кубки намного легче, чем Лигу Чемпионов. Конечно, в этом есть и своя доля правды, но всё же, чтобы где-то стать победителем нужно пройти непростой путь.

Всем удачи и спасибо за внимание!