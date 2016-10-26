Смогут ли Дзюба и Смолов покорить АПЛ?

Сравнение лучших российских форвардов с европейскими коллегами

Чтобы понять насколько велики шансы лучших российских нападающих проявить себя в АПЛ, мы проведём сравнительный анализ Дзюбы и Смолова с их коллегами из АПЛ, которые обладают схожей с ними фактурой + по одному представителю из чемпионатов Франции и Португалии. Я намеренно не провожу параллели с Ибрагимовичем и Диего Костой, так как эти форварды имеют в разной степени громкую приставку «Топ». Нижеприведённая аналитика имеет ряд изъянов, так как сравнивает действия форвардов при разном уровне сопротивления, тем не менее, статистика наших страйкеров включает в себя и еврокубковые матчи, которые более или менее уравновешивают относительность сравнений.

Начнём с ударов по воротам:

Степени опасности ударов сильно разнятся и без аналитики xG данные показатели могут быть в какой-то мере субъективны, тем не менее, так как мы рассматриваем большой промежуток времени а не конкретный матч, исходя из данных приведённых в данной диаграмме мы видим, что российские форварды уступают лишь Исламу Слимани, форварду действующего чемпиона Англии. Дзюба второй из девяти, Смолов третий. Можно спорить и о разнице в скоростях, тем не менее, Смолов на примере игры с Ниццей и за сборную показал, что сохраняет эффективность и на международном уровне. Дзюба и вовсе был одним из лучших бомбардиров прошлого отборочного цикла к Евро 16 и выделялся на групповом этапе Лиги Чемпионов.

По точности ударов головой 197 сантиметровый гигант из Зенита опережает всех своих коллег. Смолов же напротив, занимает 7 позицию из 9.

По количеству воздушных единоборств, Дзюба уступает лишь Рондону, на замену которого приобретался Зенитом, заметно опережая остальных. Фёдор же напротив, в этом компоненте отстаёт и имеет показатель 8 из 9.

Тем не менее, вести борьбу на втором этаже не означает её выиграть. По этому показателю Дзюба на 3 месте и уступает Жиру и Досту. Смолову уступает лишь Бало, который просто ленится бороться за мячи. Исходя из 3 крайних диаграмм (Я не работаю на МАТЧ ТВ, могу себе позволить этот термин в значении «последний»), можно сделать вывод, что Дзюба однозначно выделяется среди крепких европейских таргетменов по игре в воздухе, однако Смолов до среднего уровня форвардов данного типа не дотягивает.

Опустимся на землю и сравним единоборства в которых учавствуют форварды в атаке. Дзюба расположился в данном списке ровно посередине, в то время как Фёдору уступает лишь Бас Дост, являющийся относительно статичным форвардом.

По количеству обводок (за 90 мин), Смолов является абсолютным лидером, поспорить с которым может лишь Бало, который также как и Фёдор имея приличные габариты, не очень уверенно чувствует себя в воздухе (относительно). Артём по данному компоненту – 4, хоть и самый высокий.

Перейдём теперь к главному критерию, по которому судят нападющих – голы и голевые передачи. Дзюба и Смолов, за сезон с хвостиком (весь прошлый сезон + начало этого) собрали под 50 результативных действий опередив всех в данном списке. 49 и 44 очка соответственно.

Естествеено, более точными будут усреднённые данные, так как все провели разное количество матчей. Тем не менее российские форварды и по данному показателю заметно лидируют и демонстрируют гроссмейстерский уровень скорострельности.

Впервые с 2008 года мы можем гордиться уровнем форвардов сборной. Связка Аршавин – Павлюченко была примерно в этом же возрасте, когда они поочерёдно отправились покорять туманный альбион. Не совсем корректно сравнивать эти связки нападающих, тем не менее, вышеуказанные диаграммы свидетельствуют, что Фёдор и Артём являются достаточно разноплановыми форвардами и могут действовать в паре. Причем, я предпочел бы видеть на острие именно Фёдора. Артём может прекрасно действовать и в оттяжке, что он не раз демонтсрировал еще в бытность игроком московского Спартака. Фёдор же напротив, не раз доказывал, что эффективно действует только на острие.

Вышеуказанная аналитика свидетельствует, что Дзюба уже сегодня готов заиграть практически в любом клубе АПЛ, а учитывая его характер, я не сомневаюсь, что проявит он себя не хуже чем Павлюченко. Так как скорость не является его козырем и с годами он лишь прибавляет в игровом интеллекте, вероятно Артём сможет выступать на самом высоком уровне до 33-35 лет.

Ситуация с Фёдором значительно сложнее. У форварда Краснодара безусловно прекрасный удар, дриблинг и ко тому же он заметно прибавил в последние полтора года. Тем не менее уровень сопротивления и физической борьбы в АПЛ, вряд ли позволят ему проявить себя в полной мере, тем более, без Мамаева, хоть я и буду рад ошибиться. И потом, вряд ли в АПЛ найдётся клуб, который будет подстраивать игру в атаке специально под него. А что происходит, когда Фёдор не является наконечником атак, мы видели летом во Франции. Хотя, если Смолов попадёт в играющую команду, предпочитающую контроль маяча (Вроде Манчестер Сити), то вероятность проявить себя у него значительно возрастёт, причем в отличае от Артёма, у Феди потолок не виден.

В связи со всем вышесказанным объясню свою позицию в процентах. Шанс того, что Дзюба заиграет результативно в АПЛ (Не менее 10-15 мячей за сезон) – 85%. Шанс того, что там заиграет Смолов – 50%. Либо заиграет, либо нет.