О футбольности России

Зададим вопрос шире, а является ли Россия вообще спортивной страной? Какой игровой вид спорта со своими чемпионатами, участниками Еврокубков возможен без государственной поддержки? Подавляющую часть средств практически всех российских игровых клубов составляют либо бюджетные средства, либо вливания крупных инвесторов, привлекаемых административным путём. Так было, есть, а иначе и быть не может. А страна, точнее, народ у нас действительно не очень спортивный, хотя в советские времена было чуток получше, ибо деньги имелись даже для райцентровских соревнований ДСО Урожай, именно таким путём совхозная доярка Галина Кулакова добралась до олимпийского золота. Насчёт легионеров, якобы фееривших в Спартаке в 90-х? Таких двое: Максимка-Робсон да Димон Парфёнов и всё! Остальные братья меньшие из СНГ разово отмечались и куда-то девались. Поток легов из дальнего зарубежья в Спартак начнется только в нулевые, ага.
Как-то я зашёл на сайт почитать новости, а там было резонансное заявление Л. Слуцкого о том «На каком основании ЦСКА должен выходить из группы в ЛЧ?», «Россия не футбольная - страна..» и т.д. Печально, конечно, что специалист из-за одного громкого провала скатился в такую пессимистическую яму, но как бы там ни было, он целиком и полностью прав.
Через n времени я прочитал статью Михаила Морозова, где он пытался доказать обратное, мол Л. Слуцкий ни разу не прав и страна у нас футбольная, я частенько читаю подобные статьи и иногда подчёркиваю в них здравые мысли, прочитал эту статью, если честно не удержался от оскорблений автора, которые естественно потёрли, в итоге я решил создать свой блог и написать(возможно он меня даже прочтёт) статью о том, как глубоко он заблуждается. Сразу хотел бы отметить, я не особо поддерживаю пессимистические взгляды, но я и не поддерживаю беспочвенный оптимизм ещё больше.
Итак, хотел бы я начать из далека, с далёких лихих 90-х, вспоминая те годы, то наша страна потеряла очень многое, футбол не был исключением, потому как ребят 90-х г.р. у нас не так много талантливых и «собственного производства». Да и не надо забывать, что 90-е потрясал Спартак М., который единственный во всём РФПЛ имел хорошие денежные «вливания» из вне. Как мы помним «народная команда» тогда феерила за счёт легионеров и собственных воспитанников, в начале нулевых эта эра подошла к концу, так как «вливания» стали появляться у других клубов (ЦСКА и Локомотив), началась настоящая борьба за чемпионство в каждом чемпионате. От топ клубов эта борьба требовала этих постоянных «вливаний», хотя расчёт состоял в том, что команда будет играть хорошо и сама себя обеспечит, достаточно инвестировать вначале, так даже Е. Гинер говорил в те годы. Может быть Леноровичу за счёт своей еврейской хватки это удалось реализовать, хотя бы частично и то потому что подход был не футбольный, а коммерческий – Гинер вкладывал только туда, что могло приносит постоянные дивиденды: селекция, молодёжка, стадион и т.д. Остальные наши топ клубы это жутко сосущие из вне «бабло» благотворительные проекты, разве что Спартак мало мальски ещё живёт по доходам и то за счёт того, что у него болельщиков в РФ больше всего и клуб очень известный.
Давайте рассмотрим средний клуб РФПЛ «Амкар», «Ростов», на втором вообще можно остановиться и только с улыбкой, слезами и пеной у рта читать новости клуба. Клуб получил серебро РФПЛ, клуб вышел в групповой этап ЛЧ, не имеет дорогих игроков, у клуба есть свой стадион и своя тренировочная база, селекция и т.д., то есть инфраструктура есть своя, пусть и плохая. До выхода в ЛЧ у Ростова были проблемы финансового характера, вплоть до расформирования клуба, то есть я ещё соглашусь, что команду, которая вечно проигрывает не очень хочется поддерживать и ходить на стадион, уходя в плохом настроении, но Ростов феерил и где все те болельщики? Спонсоры? Рекламы? Возьмите тот же Лестер, не собирал он столько народу, пока не стал чемпионом АПЛ, а сейчас что? Камню на стадиону негде упасть, клуб стал зарабатывать не только на призовых, но и на своей популярности: билеты, абонеметы, спонсоры, реклама и т.д.
Какой клуб в РФПЛ живёт за счёт своей популярности? Хоть один? Какой клуб в РФ покупает себе дорогих футболистов, строит стадионы, новые инфраструктуры за счёт посещаемости, популярности, рекламы? Никакой. Нет таких клубов, вероятное бедою стоят 90-е – сильное отставание в футбольном развитии, коррупция – все мы помним как по винтикам разобрали ФК Москва или Сатурн, может что-то ещё, не буду брать придуманное, лишь только факты..
Как отличить футбольную страну от не футбольной? Зачем размывать понятия? Отличия простые. Это всё равно что отличить страну с хорошим автопромом от страны без него. То есть логично, что Мерседес купят везде, были бы деньги, а где купят наши «ржавые вёдра»?
В общем Россия настолько футбольная страна, что без вливания «бабла» в нашем чемпионате играло бы 2-3 клуба, на одном и том же стадионе, причём билеты были бы бесплатные. А в футбольной стране, такого быть попросту не может.