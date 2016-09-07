О футбольности России

Навеяло статьёй Михаила Морозова

Как-то я зашёл на сайт почитать новости, а там было резонансное заявление Л. Слуцкого о том «На каком основании ЦСКА должен выходить из группы в ЛЧ?», «Россия не футбольная - страна..» и т.д. Печально, конечно, что специалист из-за одного громкого провала скатился в такую пессимистическую яму, но как бы там ни было, он целиком и полностью прав.

Через n времени я прочитал статью Михаила Морозова, где он пытался доказать обратное, мол Л. Слуцкий ни разу не прав и страна у нас футбольная, я частенько читаю подобные статьи и иногда подчёркиваю в них здравые мысли, прочитал эту статью, если честно не удержался от оскорблений автора, которые естественно потёрли, в итоге я решил создать свой блог и написать(возможно он меня даже прочтёт) статью о том, как глубоко он заблуждается. Сразу хотел бы отметить, я не особо поддерживаю пессимистические взгляды, но я и не поддерживаю беспочвенный оптимизм ещё больше.

Итак, хотел бы я начать из далека, с далёких лихих 90-х, вспоминая те годы, то наша страна потеряла очень многое, футбол не был исключением, потому как ребят 90-х г.р. у нас не так много талантливых и «собственного производства». Да и не надо забывать, что 90-е потрясал Спартак М., который единственный во всём РФПЛ имел хорошие денежные «вливания» из вне. Как мы помним «народная команда» тогда феерила за счёт легионеров и собственных воспитанников, в начале нулевых эта эра подошла к концу, так как «вливания» стали появляться у других клубов (ЦСКА и Локомотив), началась настоящая борьба за чемпионство в каждом чемпионате. От топ клубов эта борьба требовала этих постоянных «вливаний», хотя расчёт состоял в том, что команда будет играть хорошо и сама себя обеспечит, достаточно инвестировать вначале, так даже Е. Гинер говорил в те годы. Может быть Леноровичу за счёт своей еврейской хватки это удалось реализовать, хотя бы частично и то потому что подход был не футбольный, а коммерческий – Гинер вкладывал только туда, что могло приносит постоянные дивиденды: селекция, молодёжка, стадион и т.д. Остальные наши топ клубы это жутко сосущие из вне «бабло» благотворительные проекты, разве что Спартак мало мальски ещё живёт по доходам и то за счёт того, что у него болельщиков в РФ больше всего и клуб очень известный.

Давайте рассмотрим средний клуб РФПЛ «Амкар», «Ростов», на втором вообще можно остановиться и только с улыбкой, слезами и пеной у рта читать новости клуба. Клуб получил серебро РФПЛ, клуб вышел в групповой этап ЛЧ, не имеет дорогих игроков, у клуба есть свой стадион и своя тренировочная база, селекция и т.д., то есть инфраструктура есть своя, пусть и плохая. До выхода в ЛЧ у Ростова были проблемы финансового характера, вплоть до расформирования клуба, то есть я ещё соглашусь, что команду, которая вечно проигрывает не очень хочется поддерживать и ходить на стадион, уходя в плохом настроении, но Ростов феерил и где все те болельщики? Спонсоры? Рекламы? Возьмите тот же Лестер, не собирал он столько народу, пока не стал чемпионом АПЛ, а сейчас что? Камню на стадиону негде упасть, клуб стал зарабатывать не только на призовых, но и на своей популярности: билеты, абонеметы, спонсоры, реклама и т.д.

Какой клуб в РФПЛ живёт за счёт своей популярности? Хоть один? Какой клуб в РФ покупает себе дорогих футболистов, строит стадионы, новые инфраструктуры за счёт посещаемости, популярности, рекламы? Никакой. Нет таких клубов, вероятное бедою стоят 90-е – сильное отставание в футбольном развитии, коррупция – все мы помним как по винтикам разобрали ФК Москва или Сатурн, может что-то ещё, не буду брать придуманное, лишь только факты..

Как отличить футбольную страну от не футбольной? Зачем размывать понятия? Отличия простые. Это всё равно что отличить страну с хорошим автопромом от страны без него. То есть логично, что Мерседес купят везде, были бы деньги, а где купят наши «ржавые вёдра»?

В общем Россия настолько футбольная страна, что без вливания «бабла» в нашем чемпионате играло бы 2-3 клуба, на одном и том же стадионе, причём билеты были бы бесплатные. А в футбольной стране, такого быть попросту не может.