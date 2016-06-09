Самые крутые футбольные рекламы

Блог MyFootball собрал список самых классных реклам о футболе. Наслаждаемся!

Сразу вспоминаем пожалуй самую любимую всеми рекламу компании Adidas

Весьма креативная реклама с участием игроков сборной Германии

Никогда не играйте в футбол дома...

Реклама про то, как ребята Лионеля Месси в футбол обыграли

Наглядное пособие как правильно покупать бутсы

Старые добрые рекламы Pepsi

Реклама Pepsi к первенству мира 2010 года в ЮАР

Настоящий болельщик любыми путями поможет любимой команде!

Легендарнейшая реклама, ставшая истоком не менее легендарной фразы, применяемой и в повседневной жизни..."Это просто не день Бекхэма!»

А теперь вспомним все крутые рекламы Nike

Сколько же ностальгии в следующем рекламном ролике!

У каждого своё видение футбола...

Противостояние сборных Бразилии и Португалии

Ролик, после которого миллионы ребят по всему миру стали поднимать воротник своих футболок...

Ну и самая новая реклама Nike, вышедшая сегодня

P.S. В общем-то вроде бы все классные футбольные рекламы удалось вспомнить, но если автор блога какую-то забыл – пишите в комментариях!