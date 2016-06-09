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    MyFootball Все блоги -

    Самые крутые футбольные рекламы

    9 июня 2016
    Блог MyFootball собрал список самых классных реклам о футболе. Наслаждаемся!

    Сразу вспоминаем пожалуй самую любимую всеми рекламу компании Adidas

    Весьма креативная реклама с участием игроков сборной Германии

    Никогда не играйте в футбол дома...

    Реклама про то, как ребята Лионеля Месси в футбол обыграли

    Наглядное пособие как правильно покупать бутсы

    Старые добрые рекламы Pepsi

    Реклама Pepsi к первенству мира 2010 года в ЮАР

    Настоящий болельщик любыми путями поможет любимой команде!

    Легендарнейшая реклама, ставшая истоком не менее легендарной фразы, применяемой и в повседневной жизни..."Это просто не день Бекхэма!»

    А теперь вспомним все крутые рекламы Nike

    Сколько же ностальгии в следующем рекламном ролике!

    У каждого своё видение футбола...

    Противостояние сборных Бразилии и Португалии

    Ролик, после которого миллионы ребят по всему миру стали поднимать воротник своих футболок...

    Ну и самая новая реклама Nike, вышедшая сегодня

    P.S. В общем-то вроде бы все классные футбольные рекламы удалось вспомнить, но если автор блога какую-то забыл – пишите в комментариях!

    Рейтинг: 3 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      dynuvup 22 ноября 2021, 13:36

      А мне надо рекламное агентство?

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      Рейтинг: +11

      jertuid > dynuvup 22 ноября 2021, 13:40

      Ой как вам сильно подфартило, так как я ваш вопрос тут увидел и могу подсказать, как его правильно решить. Так вот, есть сайт с помощью которого вы точно сможете решить вашу проблемку, которая у вас возникла. Так что не теряем драгоценных минут и делаем то, что я вам посоветовал выше.

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