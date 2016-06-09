Самые крутые футбольные рекламы

А мне надо рекламное агентство?
Сразу вспоминаем пожалуй самую любимую всеми рекламу компании Adidas
Весьма креативная реклама с участием игроков сборной Германии
Никогда не играйте в футбол дома...
Реклама про то, как ребята Лионеля Месси в футбол обыграли
Наглядное пособие как правильно покупать бутсы
Старые добрые рекламы Pepsi
Реклама Pepsi к первенству мира 2010 года в ЮАР
Настоящий болельщик любыми путями поможет любимой команде!
Легендарнейшая реклама, ставшая истоком не менее легендарной фразы, применяемой и в повседневной жизни..."Это просто не день Бекхэма!»
А теперь вспомним все крутые рекламы Nike
Сколько же ностальгии в следующем рекламном ролике!
У каждого своё видение футбола...
Противостояние сборных Бразилии и Португалии
Ролик, после которого миллионы ребят по всему миру стали поднимать воротник своих футболок...
Ну и самая новая реклама Nike, вышедшая сегодня
P.S. В общем-то вроде бы все классные футбольные рекламы удалось вспомнить, но если автор блога какую-то забыл – пишите в комментариях!