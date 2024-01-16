Сулейман Анне - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Сулейман
|Фамилия
|Анне
|Команда
|Дейнзе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орлеан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Сулейман
|Фамилия
|Анне
|Команда
|Дейнзе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орлеан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мавритания
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2024
|1' -80'
|Кабо-Верде
|1:0
|Мавритания
|23.01.2024
|1' -71'
|Мавритания
|1:0
|Алжир
|20.01.2024
|Был в запасе
|Мавритания
|2:3
|Ангола
|16.01.2024
|28' -90'
|Буркина-Фасо
|1:0
|Мавритания